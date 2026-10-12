TPHCM truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ vào sáng 14/10

Sáng 12/10, tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đã diễn ra buổi tổng duyệt Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: H.P

Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lễ truy điệu diễn ra lúc 8 giờ ngày 14/10

Ngày 12/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM cho biết, Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng sẽ được tổ chức tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, biết ơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật đặc biệt "Đêm Tri ân" sẽ diễn ra lúc 19h ngày 13/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.

Sáng 14/10, lúc 7 giờ 30 phút, lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm được tổ chức tại Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia liệt sĩ và các địa điểm trong công viên.

Đến 8h, Lễ viếng và Lễ truy điệu hài cốt liệt sĩ chính thức diễn ra, với các nghi thức tưởng niệm, đọc lời điếu và mặc niệm trước khi đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Chương trình Lễ viếng, Lễ truy điệu được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, phát thanh trực tiếp trên VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, từ 8h đến 10h ngày 14/10.

An táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Sau Lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ sẽ được di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Long Bình, để tổ chức an táng vào lúc 10 h ngày 14/10.

Tổng số hài cốt được an táng là 731, gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ được quy tập tại 8 vị trí mộ tập thể. Lễ an táng sẽ được tiến hành theo nghi thức trang trọng, gồm đón đoàn xe, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện nghi thức hạ huyệt, an táng và dâng hương tưởng niệm.

Để bảo đảm việc di chuyển an toàn, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ dự kiến được tổ chức thành 4 đợt. Đợt đầu tiên dự kiến xuất phát khoảng 8h 45 ngày 14/10; các đợt tiếp theo sẽ được triển khai theo điều hành của Ban Tổ chức và lực lượng chức năng.

Lộ trình dự kiến từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đi theo đường Trường Sơn, Cách Mạng Tháng Tám, vòng xoay Dân Chủ, Cách Mạng Tháng 8, Điện Biên Phủ, qua cầu Sài Gòn, đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Tổng quãng đường khoảng 26 km. Lộ trình và phương án tổ chức giao thông có thể được điều chỉnh nhằm bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình di chuyển.

Việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng không chỉ là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì đất nước, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống. Mỗi hài cốt được tìm thấy, mỗi liệt sĩ được trở về với đồng đội và đất mẹ là thêm một phần ký ức lịch sử được gìn giữ, thêm một lời tri ân được gửi đến những người đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.

Một số hình ảnh của buổi Tổng duyệt Lễ truy điệu 731 hài cốt liệt sĩ diễn ra vào sáng 12/10 tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng: