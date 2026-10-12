'Cây cao bóng cả' tỏa mát vùng đồng bào Khmer

Phát huy vai trò “Tuổi cao – Gương sáng”

Xã Ô Lâm là địa bàn miền núi của tỉnh An Giang, có diện tích tự nhiên 99,52km², dân số hơn 37.400 người, trong đó đồng bào Khmer chiếm trên 65%.

Trong đời sống cộng đồng nơi đây, người cao tuổi luôn giữ vị trí quan trọng, là những người giàu kinh nghiệm, có uy tín, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gìn giữ truyền thống và vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Lãnh đạo xã Ô Lâm trao giấy mừng thọ cho người cao tuổi

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, biến động giá cả và xu hướng già hóa dân số, Hội Người cao tuổi (NCT) xã Ô Lâm vẫn nỗ lực củng cố tổ chức, đổi mới nội dung hoạt động, đưa phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” ngày càng đi vào chiều sâu.

Hội đã tổ chức 25 cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thu hút hơn 475 lượt cán bộ Hội tham gia. Công tác phát triển hội viên được quan tâm thực hiện, với 1.063 hội viên được kết nạp mới, nâng tổng số hội viên toàn xã lên 2.746 người, đạt tỷ lệ tập hợp 70% tổng số người cao tuổi.

Mạng lưới tổ chức Hội được duy trì tại 20 chi hội ở các ấp, tạo điều kiện thuận lợi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và chăm lo đời sống hội viên.

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục dưỡng sinh được duy trì thường xuyên thông qua 2 câu lạc bộ với 569 thành viên tham gia, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Ông Chau Sóc Néth, Chủ tịch Hội NCT xã Ô Lâm, cho biết: “Sức mạnh của Hội NCT xã Ô Lâm nằm ở sự gắn kết và lòng tin của hội viên vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước.

Mỗi hội viên được kết nạp, mỗi chi hội được kiện toàn không chỉ là những con số mà còn góp phần tạo thêm điểm tựa để chúng tôi lan tỏa những giá trị đạo đức, tinh thần tự lực, tự cường và gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer tại địa phương”.

Cấp ủy, chính quyền xã Ô Lâm bàn giao nhà "Đại đoàn kết" cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn

Lan tỏa nghĩa tình, nêu gương trong cộng đồng

Cùng với xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, công tác chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn luôn được xã Ô Lâm quan tâm. Hội NCT xã đã phối hợp với Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, cấp thuốc miễn phí cho 1.289 lượt người cao tuổi, với tổng kinh phí hơn 334 triệu đồng.

Thông qua chương trình “Chung tay chăm sóc NCT có hoàn cảnh khó khăn”, Hội vận động các mạnh thường quân hỗ trợ 5.700kg gạo và nhu yếu phẩm trị giá trên 350 triệu đồng; trao tặng 1.822 phần quà và vận động xây dựng 2 căn nhà tình thương, tổng trị giá 140 triệu đồng. Những hoạt động thiết thực này góp phần chia sẻ khó khăn, động viên người cao tuổi vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ là đối tượng được chăm lo, người cao tuổi còn tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm vào công việc chung của địa phương. Toàn xã có 25 người cao tuổi tham gia các đoàn thể ở ấp, 154 người tham gia ban quản trị tổ tự quản, 18 người tham gia tổ hòa giải và 55 người đóng góp tích cực trong Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học.

Trong phát triển kinh tế và hỗ trợ cộng đồng, người cao tuổi đã đóng góp 318 triệu đồng vào các quỹ tương trợ giúp nhau giảm nghèo, đồng thời trồng và chăm sóc hơn 500 cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường.

Tiêu biểu trong phong trào ấy là ông Chau Sóc Sa, sinh năm 1952, ngụ ấp Phước Lợi, người có uy tín trong đồng bào Khmer. Với tinh thần trách nhiệm và tấm lòng vì cộng đồng, hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, Chol Chnăm Thmây và Sene Đôn Ta, ông tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động Quỹ Cây mùa xuân và các nhà hảo tâm hỗ trợ quà cho hộ nghèo.

Xã Ô Lâm phối hợp với Bệnh viện Mắt Sài Gòn Kiên Giang tổ chức khám mắt cho người cao tuổi

Vào đầu mỗi năm học, ông cùng Ban nhân dân ấp và các trường học đến từng gia đình vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường, trao học bổng tiếp sức đến trường.

Những việc làm bền bỉ ấy góp phần duy trì tỷ lệ huy động học sinh ra lớp của ấp đạt 100%. Bình quân mỗi năm, ông đóng góp và vận động hơn 600 phần quà hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Chau Sóc Sa chia sẻ: “Là người cao tuổi, đồng thời là người có uy tín trong đồng bào Khmer, tôi luôn tự nhắc mình phải gương mẫu trước. Khi vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh, trật tự, nuôi dạy con cháu học hành, bản thân và gia đình phải đi đầu.

Thấy các cháu được tiếp tục đến trường, bà con đoàn kết, vươn lên thoát nghèo và gìn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, đó là niềm vui lớn nhất của tôi”.

Những tấm gương như ông Chau Sóc Sa đã góp phần khẳng định vai trò của người cao tuổi trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bằng uy tín, kinh nghiệm và sự gương mẫu, các cụ trở thành cầu nối giữa chính quyền với nhân dân, tích cực tham gia hòa giải ở cơ sở, khuyến học, khuyến tài, giữ gìn an ninh, trật tự và vun đắp tình đoàn kết trong từng phum, sóc.

Chăm lo người cao tuổi, hướng đến chặng đường mới

Phong trào người cao tuổi xã Ô Lâm luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương. Năm 2026, xã triển khai 14 công trình đầu tư công với tổng vốn hơn 16,19 tỉ đồng, tập trung sửa chữa trường học, trạm y tế, nâng cấp giao thông nông thôn và kết nối các ấp.

Địa phương đồng thời thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, giảm số lượng đơn vị ấp từ 18 xuống còn 15. Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1.10, xã tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho 388 người cao tuổi trên địa bàn, thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ đi trước.

Ông Phan Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Ô Lâm, nhấn mạnh: “Người cao tuổi xã Ô Lâm chính là vốn quý, là nền tảng tinh thần quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Sự đồng thuận và tinh thần nêu gương của các cụ đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng hạ tầng, giữ gìn an ninh, trật tự và thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

Thời gian tới, UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ với Hội NCT để thực hiện tốt hơn các chính sách chăm lo, đồng thời tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của xã”.

Ông Chau Sóc Sa thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo trên địa bàn

Bước vào nhiệm kỳ 2026 – 2031, Hội NCT xã Ô Lâm xác định tiếp tục lấy phong trào thi đua “Tuổi cao – Gương sáng” làm trọng tâm; đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, tăng cường vận động nguồn lực xã hội để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Chau Sóc Néth, Chủ tịch Hội NCT xã Ô Lâm, cho biết: “Trong nhiệm kỳ mới, chúng tôi xác định mục tiêu không để người cao tuổi nào trên địa bàn bị bỏ lại phía sau. Ban Chấp hành Hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp hội viên, huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho người cao tuổi.

Đồng thời phát huy uy tín, kinh nghiệm của các cụ trong giáo dục thế hệ trẻ, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng khối đoàn kết trong cộng đồng”.

Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự gương mẫu, người cao tuổi xã Ô Lâm tiếp tục khẳng định vai trò “cây cao bóng cả” trong đời sống cộng đồng.

Những đóng góp bền bỉ của các cụ không chỉ góp phần chăm lo an sinh xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer mà còn tạo động lực để các thế hệ cùng chung sức xây dựng quê hương Ô Lâm ngày càng đoàn kết, văn minh và phát triển bền vững.