Đăng Khôi mang dân ca Việt Nam lên sân khấu quốc tế qua 'Lý ngựa ô'

Tập 5 cũng là Vòng Công diễn 5 của chương trình "Silk way star" (Ngôi sao con đường tơ lụa), diễn ra tại Trung Quốc đã lên sóng với chủ đề The folk dong - Bài hát dân gian.

Đăng Khôi tại Vòng Công diễn 5 của chương trình "Silk way star".

Nếu ở công diễn 2, Đăng Khôi giới thiệu tới khán giả quốc tế làn điệu dân ca Bắc Bộ thông qua tiết mục “Trống cơm” thì lần này, anh mang đến sự kết hợp làn điệu dân ca tiêu biểu của miền Nam là: "Lý ngựa ô" mash up với một bài hát hiện đại "Tùy hứng lý ngựa ô" của nhạc sĩ Trần Tiến.

Nội dung bài hát kể về một chàng trai cưỡi ngựa ô mang sính lễ đến đón người con gái mình yêu về làm vợ. Đây không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn thể hiện sự mạnh mẽ, quyết tâm của chàng trai Việt trên hành trình vượt mọi gian nan để tìm kiếm ước mơ về hạnh phúc và sự gắn kết lâu dài.

Trong tiết mục này anh còn giới thiệu với khán giả quốc tế một loại hình sân khấu truyền thống cải lương.

“Thông điệp tôi muốn gửi tới lần này là âm nhạc truyền thống Việt Nam rất đặc sắc, luôn có sức sống mãnh liệt với thời đại và sẵn sàng giao thoa với âm nhạc thế giới.

Cũng giống như con người Việt Nam chúng tôi ngày nay, luôn gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống từ cha ông, phát triển đất nước hiện đại mạnh mẽ và hội nhập với thế giới.

Tôi tin dù ở Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ nơi đâu trên thế giới, khát vọng về tình yêu và hạnh phúc luôn là điều kết nối tất cả chúng ta.

Tôi mong muốn tạo ra một tác phẩm mang đến năng lượng tích cực, tình yêu thương tới mọi người, vừa giàu bản sắc truyền thống, vừa hiện đại mạnh mẽ và thể hiện được tinh thần người Việt Nam", nam ca sĩ chia sẻ.

Để làm được điều đó, Đăng Khôi đã sử dụng nhiều chất liệu âm nhạc trong tác phẩm này: EDM, Rap, Hiphop kết hợp với các khí nhạc dân tộc của Việt Nam như đàn tranh, đàn bầu và loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử.

"Với tôi, đàn bầu không chỉ là một nhạc cụ đặc trưng tiêu biểu, mà còn là tiếng nói của tâm hồn Việt Nam" anh nói.

Nghệ sĩ hy vọng khi tiếng đàn vang lên, khán giả quốc tế sẽ cảm nhận được vẻ đẹp riêng của văn hóa Việt.

Trên sân khấu, hình ảnh những chú ngựa ô phi qua vòng tròn ánh sáng đỏ rực được chiếu trên màn hình LED phía sau tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Đăng Khôi còn mang hình ảnh cô dâu Việt trong trang phục áo dài đỏ giới thiệu trên sân khấu Ngôi sao con đường tơ lụa.

Đăng Khôi đặt thiết kế riêng từng bộ trang phục cho mỗi màn trình diễn và dành nhiều thời gian làm việc với stylist.

Đăng Khôi cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình chuẩn bị là làm sao để ê kíp chương trình với 100% là người Trung Quốc hiểu và thể hiện đúng màu sắc bài hát, lột tả được tính văn hóa Việt Nam trong tiết mục.

Dù đảm nhận vị trí trình diễn đầu tiên trong đêm thi, tâm trạng của anh khá thoải mái. "Khi câu hát đầu tiên cất lên, tôi vô cùng tự hào vì mình đang giới thiệu với tất cả các khán giả quốc tế bài hát và nét văn hóa dân gian rất hay, ý nghĩa của Việt Nam", anh chia sẻ.

Không chỉ gây ấn tượng bằng âm nhạc, phần nhìn của tiết mục cũng được đầu tư tỉ mỉ. Ca sĩ cho rằng, điều quan trọng nhất của tiết mục không phải là biến "Lý ngựa ô" thành một bản nhạc viral tại nước bạn, mà là để nhiều khán giả quốc tế biết đến và yêu hơn những giai điệu dân ca Việt Nam.

Anh khẳng định, xem đây là sứ mệnh xuyên suốt hành trình lan tỏa văn hóa và con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế tại chương trình Ngôi sao con đường tơ lụa.

Màn trình diễn của Đăng Khôi tại vòng công diễn 5 của "Ngôi sao con đường tơ lụa". (Video: NVCC).