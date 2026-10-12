Những phụ nữ vùng cao 'đứng lớp' không bảng đen, phấn trắng

Ở những bản làng vùng cao Đà Nẵng, văn hóa không chỉ hiện diện trong trang phục, vật dụng truyền thống mà còn sống trong tiếng khung dệt, nhịp chiêng, điệu múa và những buổi người lớn chỉ dạy lớp trẻ.

Giữ mạch văn hóa

Tại thôn 49B, xã Đắc Pring, nghệ nhân Kring Thị Viết (64 tuổi) đã dành phần lớn cuộc đời bên khung dệt thổ cẩm của người Ve.

Sinh ra trong gia đình có mẹ khéo dệt, năm 13 tuổi bà bắt đầu học nghề. Những lúc không lên rẫy, bà tìm đến Ơớng - nhà làng của người Ve - ngồi cùng những phụ nữ lớn tuổi để học luồn sợi, phối màu, tạo hoa văn. Đến năm 18 tuổi, bà đã thành thạo nhiều công đoạn dệt trang phục truyền thống.

“Đã là con gái dân tộc Ve phải dệt được thổ cẩm”, lời người lớn căn dặn từ thuở nhỏ vẫn theo bà Viết suốt những năm tháng gắn bó với khung cửi.

Nghệ nhân Kring Thị Viết tỉ mỉ trong từng công đoạn dệt thổ cẩm truyền thống của người Ve.

Điều khiến bà trăn trở là ngày càng ít phụ nữ trẻ biết dệt. Vì thế, ngoài hướng dẫn miễn phí cho những người muốn học nghề, bà còn chỉ dạy con cháu từng công đoạn, từ mắc sợi, luồn chỉ đến phối màu, tạo hoa văn.

Những lúc rảnh rỗi, các thế hệ trong gia đình lại ngồi bên khung dệt. Kinh nghiệm bà Viết tích lũy qua hàng chục năm cứ thế được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Bà còn tích cực tham gia văn nghệ ở địa phương, hướng dẫn lớp trẻ hát múa và truyền lại những gì mình biết về văn hóa người Ve.

Bà Kring Thị Viết tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ và tuyên truyền tại địa phương.

Tại thôn Trà Sơn, xã Phước Trà, bà Hồ Thị Hà (67 tuổi) lại gắn bó với nhiều nét văn hóa của người Ca Dong.

Từ nhỏ, bà đã mê những điệu múa theo tiếng cồng chiêng và những bộ váy áo trong làng. Bà tìm đến các bà, các mẹ học cách làm trang phục, kết cườm, làm trang sức; quan sát người biết múa rồi ghi nhớ từng bước chân, động tác.

Không chỉ biết múa, đánh cồng chiêng, bà Hà còn tự may trang phục Ca Dong, làm vòng đeo, đan gùi và nhiều vật dụng truyền thống. Bà cũng trực tiếp may trang phục cho các thành viên trong đội múa, đội cồng chiêng của làng.

“Có thể sáng tạo thêm nhưng không được đánh mất bản sắc của người Ca Dong”, bà Hà nói.

Bà Hồ Thị Hà trong trang phục truyền thống của người Ca Dong do mình tự may.

Khi số người biết múa và đánh cồng chiêng ngày một ít đi, bà càng đau đáu chuyện truyền lại. Năm 1999, bà tham gia gây dựng Đội cồng chiêng Trà Va, cùng những người tâm huyết truyền dạy múa hát, đánh cồng chiêng cho thế hệ sau.

Bà còn hướng dẫn phụ nữ trẻ kết cườm, làm trang sức, trang phục; trong các ngày hội lại chỉ con cháu chuẩn bị cơm lam, bánh ốc, thịt nướng, rượu cần. Những gì bà biết được truyền lại bằng cách làm cùng, chỉ tận tay.

Bà Hà giới thiệu những chuỗi cườm truyền thống của người Ca Dong do mình làm.

Là người có uy tín ở địa phương, bà Hà còn tham gia vận động bà con thay đổi những tập quán không còn phù hợp, chăm lo làm ăn, đưa con em đến trường và giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng.

Nối nhịp bản làng

Ở thôn Phước Công 1, xã Phước Chánh, bà Lê Thị Hồng Nhiên (58 tuổi) nhiều năm qua vừa gìn giữ văn hóa Gié Triêng, vừa làm công việc kết nối cộng đồng.

Trong những ngày hội, bà khi đánh chiêng, múa xoang, lúc lại đứng bên các thiếu nữ chỉnh từng động tác; cùng bà con chuẩn bị sản vật, vật dụng truyền thống và món ăn giới thiệu với khách.

Nhiều năm qua, bà vận động bà con chăm lo sản xuất, ổn định cuộc sống; đồng thời gìn giữ lễ hội, làn điệu dân ca và nghề thủ công truyền thống của người Gié Triêng.

Bà Nhiên giới thiệu trang phục truyền thống của người Gié Triêng.

Năm 2019, với vai trò người có uy tín, bà tham mưu thành lập Đội văn nghệ dân gian và Đội cồng chiêng Gié Triêng, đồng thời tham gia biên soạn, dàn dựng nhiều tiết mục cho các hội thi, hội diễn.

Ngoài múa xoang, đánh chiêng, bà còn học đàn đá, dệt thổ cẩm và động viên thanh niên trong thôn học các kỹ năng văn hóa truyền thống.

Tháng 4/2026, bà là một trong ba đại biểu tiêu biểu của TP Đà Nẵng tham dự Hội nghị các già làng, trưởng bản, nghệ nhân và người có uy tín tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội, được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt, tặng quà.

Bà Lê Thị Hồng Nhiên (thứ 3 từ phải sang) nhận quà từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước

Trở về Phước Chánh, bà Nhiên tiếp tục cùng già làng đến từng hộ tuyên truyền, vận động khi có việc chung; tham gia hòa giải khi phát sinh mâu thuẫn, đồng thời động viên lớp trẻ gìn giữ văn hóa, vươn lên phát triển kinh tế.

“Mình được dân tin thì phải đi đầu trong các phong trào của thôn, của xã”, bà Nhiên chia sẻ.

Giữa những đổi thay của đời sống, tiếng chiêng vẫn vang, nghề dệt và những điệu múa truyền thống vẫn được trao truyền qua từng thế hệ. Ở miền núi phía tây Đà Nẵng, nhiều phụ nữ đang lặng lẽ giữ cho mạch văn hóa ấy không bị đứt quãng.