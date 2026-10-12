Tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

TPHCM tổ chức tổng duyệt Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Nhằm bảo đảm sự kiện chính thức diễn ra trang trọng, tôn nghiêm và an toàn tuyệt đối, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức chương trình tổng duyệt các nội dung chuẩn bị cho Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Buổi tổng duyệt nhằm rà soát kỹ lưỡng từng khâu nghi lễ, điều phối giao thông và các phương án an ninh trật tự để sự kiện chính thức diễn ra trang trọng, tôn nghiêm và tuyệt đối an toàn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TPHCM trực tiếp chỉ đạo, rà soát chi tiết từng khâu nghi thức tại buổi tổng duyệt.

Các quách hài cốt liệt sĩ được phủ Quốc kỳ và đặt trang trọng trong lồng kính.

Lễ an táng 731 bộ hài cốt liệt sĩ diễn ra lúc 10h ngày 14/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố (đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, Khu phố 7, phường Long Bình, TPHCM), gồm 698 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể gồm 33 hài cốt liệt sĩ.

Ba lô đặt ở dãy ghế đặc biệt tri ân anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. ﻿Chương trình là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và lòng biết ơn vô hạn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Rất mong người dân sinh sống, làm việc dọc theo các tuyến đường đoàn xe đi qua sẽ cầm trên tay nhành hoa trắng để tiễn đưa, thể hiện sự tri ân và tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân. Giống như khi chúng ta tiễn đưa người thân kính yêu đã khuất, thành phố mong muốn lễ tiễn các anh, các chú diễn ra thật trang trọng, ấm áp và đậm nét nghĩa tình của người dân TPHCM.

Do không gian tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng và Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố có hạn, không đủ để toàn thể người dân cùng đến thắp hương, nên trong quá trình di chuyển, Thành phố mong bà con dành thời gian và tấm lòng cùng hướng về đoàn xe để bày tỏ sự tri ân đối với các anh hùng đã hy sinh vì nền hòa bình hôm nay.

ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TPHCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TPHCM và Thủ trưởng Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TPHCM trong buổi tổng duyệt sáng 12/10.

Nơi trưng bày di vật của Anh hùng liệt sĩ.

Theo kế hoạch, Lễ dâng hoa, dâng hương và Lễ truy điệu diễn ra ngày 14/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng. Lúc 7h30, các đại biểu sẽ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú, Nhà Bia Liệt sĩ; tiếp đó Lễ viếng và Lễ truy điệu chính thức cử hành từ 8h.

Các chiến sĩ tiêu binh Quân đội thực hành nghi thức đón nhận, di chuyển quách hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng.

Sau Lễ truy điệu ngày 14/10, đoàn xe đưa 731 bộ hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố sẽ được tổ chức thành 4 đợt, đợt đầu tiên xuất phát khoảng 8h45.

Xe chuyên dụng quân sự tham gia tổng duyệt đội hình di chuyển. Lộ trình di chuyển dự kiến dài khoảng 26km qua các tuyến đường: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Trên các tuyến đường đoàn đi qua, người dân có thể đứng tại khu vực vỉa hè cầm nhành hoa trắng trang nghiêm tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Đối với Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo 515 TPHCM cho biết, đây mới là kết quả của giai đoạn 1. Sau lễ truy điệu và an táng, TPHCM tiếp tục công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên văn hóa Lê Thị Riêng cũng như các địa điểm khác trên địa bàn.