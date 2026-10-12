Trang nghiêm buổi tổng duyệt Lễ viếng, truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TPHCM

​Buổi tổng duyệt được tiến hành nhằm rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, thống nhất chặt chẽ các nội dung, trình tự nghi lễ và sự phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng; bảo đảm cho buổi lễ chính thức diễn ra hết sức trang nghiêm, chu đáo, trang trọng và an toàn tuyệt đối.

​Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia đã nghiêm túc thực hiện thuần thục các nghi thức dâng hoa, dâng hương; lễ viếng, lễ truy điệu; tổ chức đội hình di chuyển các quách hài cốt liệt sĩ lên xe chuyên dụng từ Công viên Lê Thị Riêng để di chuyển về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Đồng thời, các đơn vị cũng luyện tập nghi thức đón, di chuyển hài cốt đến vị trí an táng, thực hiện hạ huyệt và dâng hương tưởng niệm theo đúng quy chuẩn.

​Để phục vụ sự kiện quan trọng này, Công an TPHCM phối hợp cùng các lực lượng chức năng đã chủ động rà soát, bố trí cán bộ, chiến sĩ, phương tiện chuyên dụng; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trên toàn bộ lộ trình. Lực lượng Cảnh sát giao thông chịu trách nhiệm dẫn đoàn, điều tiết phân luồng, giữ gìn trật tự an toàn giao thông xuyên suốt quãng đường.

​Theo Ban Chỉ đạo, Lễ viếng, truy điệu và an táng chính thức sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/10. Đợt này, TPHCM tổ chức an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, bao gồm 698 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ an táng chung trong mộ tập thể. Đoàn xe di chuyển trên lộ trình dài khoảng 26km từ Công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, chia làm 4 đợt hoàn thành trong ngày.

​Ban Tổ chức trân trọng kính mời Nhân dân trên các tuyến đường đoàn xe đi qua, cầm nhánh hoa trắng đứng ở khu vực vỉa hè thành kính tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm, an toàn và tuân thủ hướng dẫn giao thông.

​Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân vô hạn của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân TP.Hồ Chí Minh đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Một số hình ảnh của lễ tổng duyệt: