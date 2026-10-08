Những nông dân hợp tác vươn lên

Thành viên của CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cụm Liên Hà chia sẻ kỹ thuật trồng sầu riêng tại thôn Sình Công

“Chúng tôi xuất thân là những nông dân trồng cà phê chuyển sang trồng sầu riêng. Kỹ thuật canh tác sầu riêng khó, bà con phải tập trung, hỗ trợ nhau để chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chăm sầu riêng cho tốt, cho khỏe”, ông Nguyễn Huy Đông - Tổ trưởng Tổ hợp tác sầu riêng Liên Hồ, xã Tân Hà Lâm Hà chia sẻ. Ông Nguyễn Huy Đông cũng là thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cụm Liên Hà, một CLB của những người nông dân đầy khát vọng vươn lên.

Ông Nguyễn Huy Đông và các thành viên tại thôn Liên Hồ trao đổi về kỹ thuật canh tác

Bà Trịnh Đoàn Hạnh Trâm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hà Lâm Hà cho biết, cuối năm 2025, Hội Nông dân xã thành lập CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cụm Liên Hà với 25 thành viên. “Đây là những thành viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, năng động, có những cách làm hay, mô hình hiệu quả. Năm 2025, toàn xã Tân Hà Lâm Hà có 44 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh thì riêng cụm Liên Hà có 14 hộ. Vì vậy, chúng tôi tập trung những nông hộ xuất sắc thành một diễn đàn để các thành viên giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm cùng hợp tác, phát triển”, bà Trâm thông tin.

Những gương mặt nổi bật trong CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cụm Liên Hà có một điểm chung chọn lựa một loại cây trồng thế mạnh, tìm hướng đi phù hợp với điều kiện sẵn có và đều là những nông dân tiên tiến, sẵn sàng thay đổi, vươn mình bắt kịp xu thế canh tác an toàn, làm ra những nông sản chất lượng cao cung cấp cho thị trường.

“Tham gia CLB, chúng tôi học hỏi được nhiều kỹ thuật, nhất là trong trồng sầu riêng, trồng cà phê từ các thành viên xung quanh. Nhiều bệnh phát triển riêng tại khu vực Liên Hà, các thành viên đi trước có kinh nghiệm hơn, hướng dẫn lại cho chúng tôi cách xử lý hiệu quả. Những kinh nghiệm sản xuất ấy thật sự quý báu, giúp chúng tôi cải thiện năng suất cây trồng, có thu nhập cao hơn. Không chỉ các thành viên trong CLB hỗ trợ lẫn nhau mà còn sẵn lòng hỗ trợ các nông hộ xung quanh, tạo thành một cộng đồng nông dân mạnh về kỹ thuật canh tác”, ông Nguyễn Huy Đông chia sẻ.

Thành viên CLB chung tay cùng cộng đồng chuẩn bị quà Trung thu cho trẻ em

Theo bà Trịnh Đoàn Hạnh Trâm, không chỉ giúp nhau về kỹ thuật, hướng dẫn canh tác, CLB còn là một tập thể tham gia công tác an sinh xã hội rất hiệu quả. CLB hỗ trợ học sinh, trao học bổng cho các bạn học sinh vượt khó học giỏi. “Các thành viên mua nhiều cây xanh, hoa để trồng trong nghĩa trang liệt sĩ của xã, đóng góp ngày công, kinh phí để tu sửa con đường vào nghĩa trang sạch đẹp. CLB thực sự trở thành hạt nhân của phong trào nông dân khu vực Liên Hà, khuyến khích phong trào nông dân sản xuất giỏi của địa phương”, bà Hạnh Trâm khẳng định.

Ngoài CLB Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cụm Liên Hà, xã Tân Hà Lâm Hà đang tiếp tục triển khai thành lập các CLB nông dân sản xuất giỏi trên địa bàn các cụm. Ông Nguyễn Minh Toản - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà khẳng định, sự vươn lên của từng cá nhân nông dân, các tập thể nông dân là động lực cho sự phát triển của xã với mục tiêu xây dựng nông thôn văn minh bền vững.