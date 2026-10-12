Chủ tịch tỉnh Phú Thọ: Tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại chương trình gặp mặt

Tại chương trình gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, những thành quả phát triển của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Không chỉ đóng góp nguồn lực cho tăng trưởng, doanh nghiệp còn giữ vai trò quan trọng trong đổi mới công nghệ, tạo việc làm, mở rộng thị trường và bảo đảm an sinh xã hội.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, sự nỗ lực, thích ứng và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp càng có ý nghĩa đối với một Phú Thọ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian kinh tế rộng mở sau hợp nhất ba địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.

Từ lợi thế công nghiệp, đô thị, dịch vụ đến tiềm năng nông nghiệp, năng lượng và du lịch, Phú Thọ đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, mở rộng thị trường và thu hút dòng vốn đầu tư.

Không gian phát triển kết nối vùng Thủ đô với cửa ngõ Tây Bắc cũng mở ra cơ hội để tỉnh nâng cao vị thế trong mạng lưới kinh tế vùng.

Sức hấp dẫn của môi trường đầu tư được thể hiện qua những kết quả tích cực. Trong 9 tháng năm 2026, Phú Thọ thu hút gần 2,5 tỷ USD vốn FDI, gấp 2,1 lần cùng kỳ; gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới.

Tăng trưởng GRDP đạt 10,01%, đứng thứ 11 cả nước và thứ 2 vùng Trung du và miền núi phía Bắc; kim ngạch xuất khẩu vượt 39 tỷ USD.

Đằng sau những con số ấy là nỗ lực của chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư, cùng sự chủ động, bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND tỉnh, để duy trì đà tăng trưởng cao và tạo nền tảng phát triển lâu dài, Phú Thọ cần tiếp tục giải quyết những rào cản về đất đai, thủ tục, hạ tầng, vốn, nhân lực và khả năng kết nối chuỗi cung ứng.

Với tinh thần đó, tỉnh xác định phương châm điều hành “Kỷ cương - Kiến tạo - Khơi thông - Kết nối - Đột phá”, hướng tới một chính quyền không chỉ quản lý mà còn chủ động tạo lập điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Trong đó, cải cách hành chính phải đi vào thực chất, những khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp phải được giải quyết đến cùng.

Các cơ chế như “Luồng xanh”, chương trình “Cà phê doanh nhân” và hoạt động đối thoại tiếp tục được phát huy để rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhà đầu tư, giảm thời gian, chi phí và tạo sự yên tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 7 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ năm 2025

Cùng với thu hút các dự án mới, Phú Thọ đặc biệt chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động mở rộng quy mô, nâng cao năng lực cạnh tranh; thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI, giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, phát triển sản xuất xanh cũng được xác định là những động lực quan trọng để tạo giá trị gia tăng và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Điểm nhấn trong thông điệp của người đứng đầu chính quyền tỉnh là yêu cầu chuyển những cam kết đồng hành thành kết quả cụ thể.

Hiệu quả điều hành không chỉ được nhìn nhận qua tiến độ giải quyết công việc mà phải thể hiện bằng sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống ngày càng tốt hơn của người dân.

Phú Thọ đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026, bình quân 11 - 12%/năm giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030 và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, tỉnh kỳ vọng cộng đồng doanh nhân tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần tiên phong, không ngừng đổi mới quản trị, công nghệ, mở rộng thị trường và chủ động tham gia giải quyết những bài toán phát triển của địa phương.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn doanh nghiệp tích cực hiến kế, đóng góp sáng kiến trong phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp xanh, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ; đồng thời xây dựng văn hóa kinh doanh trách nhiệm, gắn lợi ích doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Với những lợi thế mới sau hợp nhất cùng quyết tâm đổi mới trong điều hành, Phú Thọ đang từng bước tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, nơi chính quyền và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm, khơi thông nguồn lực và nắm bắt cơ hội phát triển.

Sự gắn kết ấy được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Đất Tổ bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Thủ đô.