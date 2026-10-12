Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân ngày 13-10

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp thăm, chúc mừng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10.

Đoàn đã đến thăm Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đồng Tháp và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Đồng Tháp.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo các đơn vị thông tin về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm cho biết, trong bối cảnh ngành dược còn nhiều khó khăn, công ty đang nỗ lực hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 3%. Công ty cũng đặt mục tiêu khởi công dự án đầu tư khu công nghiệp dược vào cuối năm nay, sau thời gian chậm tiến độ do thay đổi nhà đầu tư.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc mừng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đồng Tháp.

Đối với lĩnh vực ngân hàng, các chi nhánh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung ứng vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Các đơn vị kiến nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, tạo điều kiện mở rộng hoạt động tín dụng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc mừng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Đồng Tháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phước Thiện ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của các doanh nghiệp, ngân hàng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Lãnh đạo tỉnh cam kết đồng hành, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, ngân hàng phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đồng Tháp.