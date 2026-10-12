Phú Thọ: Thượng Long tìm cơ hội hợp tác, khai thác tiềm năng địa phương

Kết nối nguồn lực, hình thành chuỗi giá trị

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Đinh Thị Thu Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Long cho biết, địa phương có lợi thế về đất đai, tài nguyên, lao động, cùng không gian phát triển kinh tế sinh thái, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ. Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đã đóng góp tích cực vào sản xuất, tạo việc làm, tăng ngân sách và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Chương trình không chỉ là dịp tri ân đội ngũ doanh nhân mà còn nhằm xúc tiến đầu tư, kết nối nguồn lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Thượng Long xác định doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

"Trong bối cảnh hội nhập và phát triển như hiện nay, Thượng Long đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới. Để hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững, đưa xã Thượng Long phát triển lên một tầm cao mới, chúng ta xác định doanh nghiệp là động lực, là trung tâm của sự phát triển kinh tế", bà Đinh Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh.

Trên cơ sở điều kiện thực tế, Thượng Long chú trọng phát huy giá trị của rừng, dược liệu, nông sản, sản vật địa phương, cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa. Vấn đề đặt ra không chỉ là khai thác những lợi thế sẵn có mà còn tổ chức sản xuất, chế biến và kết nối thị trường để nâng cao giá trị kinh tế.

Bà Đinh Thị Thu Thủy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ.

Một trong những hướng được địa phương quan tâm là phát triển dược liệu dưới tán rừng, kết hợp tạo sinh kế cho người dân với sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ rừng. Thay vì chỉ cung cấp nguyên liệu thô, việc hình thành chuỗi giá trị từ xây dựng vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất đến sơ chế, chế biến và phân phối sẽ mở ra cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nông sản, sản vật địa phương và sản phẩm OCOP có thể được nâng cao giá trị thông qua tiêu chuẩn hóa, chế biến và phát triển thị trường. Với du lịch, địa phương định hướng nghiên cứu các sản phẩm sinh thái gắn với cảnh quan tự nhiên, văn hóa của cộng đồng Mường, Dao, kết hợp dịch vụ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm văn hóa.

Một số hướng hợp tác khác như dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc người cao tuổi gắn với không gian sinh thái và dược liệu cũng được đặt ra để nghiên cứu trên cơ sở nhu cầu thị trường, điều kiện thực tế và quy định hiện hành.

Cam kết đồng hành, thu hút đầu tư hiệu quả

Đại diện các doanh nghiệp tham gia buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và xúc tiến đầu tư xã Thượng Long.

Để hiện thực hóa các định hướng phát triển, lãnh đạo xã Thượng Long cho biết địa phương cam kết cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính theo hướng công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

Địa phương cũng tập trung quy hoạch, huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng giao thông và hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh; ưu tiên tìm kiếm cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ thương mại.

Thông qua chương trình xúc tiến đầu tư, Thượng Long mong muốn kết nối với các doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và thị trường để cùng nghiên cứu, triển khai những dự án phù hợp. Các cơ hội hợp tác không chỉ nằm ở đầu tư vốn mà còn ở chuyển giao công nghệ, tổ chức sản xuất, đào tạo lao động tại chỗ, chế biến và phát triển hệ thống phân phối.

Theo định hướng của địa phương, thu hút đầu tư cần gắn với hiệu quả kinh tế, khả năng tạo sinh kế cho người dân và yêu cầu bảo vệ tài nguyên, môi trường, đồng thời phù hợp với quy hoạch và quy định pháp luật.

Với doanh nghiệp, việc tham gia vào các khâu còn thiếu trong chuỗi giá trị có thể mở ra cơ hội phát triển sản phẩm và thị trường. Trong khi đó, địa phương có điều kiện khai thác tốt hơn nguồn lực sẵn có, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tinh thần tìm kiếm hướng phát triển từ những lợi thế địa phương cũng được thể hiện qua phóng sự “Thượng Long – Mở lối tương lai” trình chiếu tại chương trình.

Thông qua hoạt động kết nối chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, xã Thượng Long kỳ vọng mở rộng cơ hội hợp tác, từng bước cụ thể hóa các ý tưởng thành dự án đầu tư thiết thực, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.