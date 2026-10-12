Phú Thọ tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế 11%

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời đề nghị cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới công nghệ, mở rộng thị trường, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trong duy trì sản xuất, tạo việc làm, chăm lo người lao động và bảo đảm an sinh xã hội. Trong bối cảnh kinh tế thế giới, thị trường có nhiều biến động, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Phú Thọ tăng 10,01%, xếp thứ 11 trong 34 tỉnh, thành phố và thứ hai vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 39 tỷ USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 48 nghìn tỷ đồng, bằng 82,7% dự toán năm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, dù thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng, Phú Thọ vẫn đối mặt với yêu cầu lớn trong những tháng cuối năm. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 11% năm 2026, quý IV cần đạt mức tăng 13,5%; tỉnh đồng thời phấn đấu tăng trưởng 11% năm 2027. Nhiệm vụ này đòi hỏi sự phối hợp, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền rà soát, cập nhật Đề án tăng trưởng kinh tế hai con số, gắn từng chỉ tiêu, động lực tăng trưởng với dự án, nguồn lực, trách nhiệm và tiến độ cụ thể. Tỉnh tập trung khơi thông nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch; tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm và dự án tồn đọng, kéo dài.

Cùng với hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, các cơ quan phải nâng cao kỷ luật, chất lượng thực thi công vụ, duy trì đối thoại thực chất với doanh nghiệp. Kiến nghị cần được giải quyết kịp thời, dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Những vướng mắc về thủ tục, chi phí vốn, hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nhân lực cần được nhìn nhận khách quan để có giải pháp phù hợp.

Đối với doanh nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương đề nghị xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh, hình thành doanh nghiệp đầu đàn và thương hiệu mạnh. Doanh nghiệp cần tiên phong đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), doanh nghiệp lớn; bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Cũng tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết, năm 2026 mở đầu chặng đường phấn đấu đạt tăng trưởng bình quân 11-12%/năm giai đoạn 2026-2030. Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô vào năm 2030, hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2045.

Theo ông Trần Duy Đông, mục tiêu tăng trưởng cao đòi hỏi huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, chuyển vốn đầu tư thành năng lực sản xuất, phát huy hiệu quả hạ tầng, giảm chi phí và nâng cao năng suất. UBND tỉnh sẽ tập trung điều hành theo năm trọng tâm: kỷ cương, kiến tạo, khơi thông, kết nối và đột phá, triển khai đồng bộ trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Trong đó, kỷ cương nhằm bảo đảm trách nhiệm; kiến tạo để củng cố niềm tin; khơi thông để giải phóng nguồn lực; kết nối nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp; đột phá để đổi mới mô hình tăng trưởng. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt, thực hiện đến cùng, lấy sự lớn mạnh của doanh nghiệp, sức cạnh tranh của nền kinh tế và đời sống người dân làm thước đo hiệu quả điều hành.

Sau hợp nhất, Phú Thọ có điều kiện hình thành không gian đầu tư, thị trường thống nhất từ vùng Thủ đô đến cửa ngõ Tây Bắc. Thế mạnh công nghiệp, đô thị, dịch vụ cùng tiềm năng nông nghiệp, năng lượng, du lịch của ba địa phương Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình tạo cơ hội liên kết sản xuất, phát triển chuỗi giá trị và mở rộng thị trường.

Toàn tỉnh có trên 42 nghìn doanh nghiệp đăng ký. Trong 9 tháng năm 2026, gần 3.900 doanh nghiệp thành lập mới, gần 860 doanh nghiệp trở lại hoạt động. Thu hút vốn FDI đạt gần 2,5 tỷ USD, bằng 151,3% kế hoạch năm, gấp 2,1 lần cùng kỳ; vốn đầu tư trong nước (DDI) đạt gần 84 nghìn tỷ đồng, bằng 96,5% kế hoạch năm.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động vì cộng đồng giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN

Để phát huy các nguồn lực này, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc chuyên nghiệp và chế độ đãi ngộ phù hợp cần được chú trọng nhằm thu hút, phát triển, giữ chân lao động có năng lực.

Doanh nhân, nhà đầu tư được đề nghị chủ động hiến kế khai thác dư địa tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh; tham gia giải quyết các bài toán khoa học, công nghệ của tỉnh. Cùng với phát triển dữ liệu, giải pháp phân tích, dự báo phục vụ giám sát, điều hành tăng trưởng, doanh nghiệp cần bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật kinh doanh và dữ liệu cá nhân.

Đối với Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh và các hội, hiệp hội, ông Trần Duy Đông đề nghị nâng cao chất lượng hoạt động, làm cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các tổ chức cần nắm bắt khó khăn từ thực tiễn, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc chung, hỗ trợ hội viên về pháp lý, quản trị, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Nhân dịp này, 2 tập thể có thành tích trong đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động vì cộng đồng giai đoạn 2021-2025 được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh Phú Thọ tặng Cờ thi đua cho 7 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 44 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào này.