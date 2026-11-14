Những người thầy truyền lửa đam mê

Trên những sân tập, mỗi ngày đều có những người thầy lặng lẽ dõi theo, uốn nắn từng động tác, hướng dẫn từng bài tập kỹ năng, chiến thuật cho các vận động viên (VĐV). Họ không đứng trên bục giảng, không cầm phấn nhưng luôn đồng hành cùng học trò trên hành trình chinh phục thành tích. Đó là những huấn luyện viên (HLV) tại các đội tuyển thể thao, những người ngày đêm âm thầm đào tạo, huấn luyện nên những tài năng, đóng góp cho thành tích của thể thao tỉnh.

Không chỉ là người thầy...

Hằng ngày, cứ tầm 14 giờ 30 phút, sân Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo thể thao tỉnh lại rộn ràng với sự xuất hiện của hơn 10 VĐV đội bóng chuyền trẻ trong nhà tỉnh. Trong không gian nhỏ, tiếng bóng đập huỳnh huỵch hòa cùng tiếng rít nhẹ của những đôi giày thể thao ma sát trên sàn gỗ khiến không khí buổi tập ngày càng sôi nổi. Đứng sát mép lưới, mắt dõi theo từng pha di chuyển của học trò, HLV Triệu Tử Thiên không bỏ sót động tác chuyền, phát bóng hay bật cao đập bóng nào của các VĐV trẻ. Khi phát hiện học trò thực hiện chưa đúng kỹ thuật, ông lập tức chạy vào giữa sân, vừa nói, vừa dùng động tác tay, chân để hướng dẫn các em điều chỉnh. “Với các VĐV bóng chuyền trẻ, thực hiện đúng động tác kỹ thuật rất quan trọng. Bởi nếu làm sai, các em dễ hình thành thói quen không tốt, ảnh hưởng đến quá trình phát triển kỹ năng sau này”, HLV Triệu Tử Thiên chia sẻ.

Đội tuyển Muay Thái tỉnh xuất sắc giành huy chương kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Việc rèn luyện kỹ năng, khả năng tập trung và sức chịu đựng của VĐV môn Muay Thái càng đòi hỏi sự tỉ mỉ, nghiêm ngặt. Đây là môn võ đối kháng có tính sát thương cao, chỉ cần một thoáng sơ sẩy, mất tập trung trong tập luyện, VĐV rất dễ gặp chấn thương, ảnh hưởng đến quá trình tập luyện kéo dài. Đó cũng là lý do trong các buổi tập của đội tuyển Muay Thái tỉnh, HLV Lý Hoàng Phong luôn nghiêm khắc với học trò. “Đặc biệt trong những giai đoạn tập luyện với cường độ cao, chuẩn bị cho các giải đấu, tôi luôn yêu cầu VĐV phải tập trung cao độ”, HLV Lý Hoàng Phong chia sẻ.

Với HLV các đội tuyển thể thao, mỗi giờ tập trên sân không chỉ là khoảng thời gian hướng dẫn, truyền thụ những kỹ, chiến thuật mà còn là dịp khơi dậy niềm đam mê, tiếp thêm động lực để VĐV phấn đấu trở thành những tài năng thể thao. Với 15 năm trên cương vị HLV trưởng, đồng thời trực tiếp tham gia thi đấu và giành huy chương tại các giải quốc gia, ông Nguyễn Trọng Quốc - HLV phụ trách đội tuyển bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa khẳng định, để trở thành VĐV thể thao thi đấu đỉnh cao là cả một quá trình dài với chế độ tập luyện gian khổ. Nếu thiếu niềm đam mê và sự kiên trì của cả thầy và trò thì khó có thể đạt được thành công. “Đối với VĐV trẻ mới vào đội, không HLV nào có thể chắc chắn rằng qua quá trình đào tạo, VĐV đó sẽ thành tài. Dù có tố chất, năng khiếu nhưng nếu không có đam mê, các em khó lòng gắn bó lâu dài. Như trường hợp của VĐV Trần Văn Việt và Đoàn Gia Luân, trước đây từng xin vào tập ở đội bóng chuyền bãi biển TP. Hồ Chí Minh nhưng không được tuyển chọn. Khi về với đội Khánh Hòa, các em đã thể hiện niềm đam mê, được Ban huấn luyện tạo điều kiện tập luyện, thi đấu. Đến nay, cả 2 đều là những gương mặt nòng cốt đội tuyển bóng chuyền bãi biển tỉnh”, HLV Nguyễn Trọng Quốc chia sẻ.

Huấn luyện viên Nguyễn Trọng Quốc quan sát bài tập của các vận động viên đội tuyển.

Bên cạnh hướng dẫn chuyên môn, sau mỗi giờ tập, các HLV còn quan tâm giáo dục học trò về đạo đức, lối sống, nền nếp sinh hoạt, tinh thần trách nhiệm và ý thức kỷ luật đối với bản thân và tập thể. Theo HLV Triệu Tử Thiên, khi các VĐV trẻ bước vào đội tuyển, cùng ăn, ở và sinh hoạt chung tại khu nội trú, nếu HLV không theo dõi sát sao, kịp thời uốn nắn thì các em rất dễ hình thành những thói quen không tốt. Vì vậy, đối với một người làm công tác đào tạo trẻ, thành công trước hết là dạy các em làm người, sau đó mới đến thành tích thể thao.

Ông Lê Hùng Tâm - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện thể thao tỉnh cho hay, các HLV của trung tâm không chỉ đảm nhiệm công tác chuyên môn mà còn chăm lo gần như toàn bộ đời sống của VĐV. Với đặc thù tập trung ăn, ở tại trung tâm, nhiều em xa gia đình nên HLV còn phải học cả cách làm bạn, làm người cha, người mẹ thứ hai của các em. Những công việc thầm lặng ấy không thể hiện trên sân đấu nhưng lại là điểm tựa quan trọng giúp VĐV trưởng thành, trở thành những tài năng đóng góp cho thể thao tỉnh.

Ông NGUYỄN TUẤN THANH - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Các HLV đội tuyển thể thao tỉnh như Triệu Tử Thiên, Nguyễn Trọng Quốc, Lý Hoàng Phong... đều là những người có tinh thần trách nhiệm cao, đóng góp trong công tác huấn luyện, đào tạo VĐV, góp phần mang về nhiều thành tích huy chương cho thể thao tỉnh.

Những cống hiến thầm lặng

Tại các giải thi đấu thể thao, khoảnh khắc VĐV bước lên bục nhận huy chương luôn mang đến niềm vui và niềm tự hào. Nhưng phía sau thành tích ấy, còn có những đóng góp thầm lặng của các HLV, những người thầy không đứng trên bục giảng, nhưng luôn sát cánh cùng học trò trên hành trình chinh phục vinh quang.

Xuất thân con nhà võ (môn võ thuật cổ truyền võ đường Phi Long Chánh), trước khi trở thành HLV môn Muay tỉnh, ông Lý Hoàng Phong từng là VĐV nổi bật của võ thuật xứ Trầm, từng giành nhiều huy chương tại các giải đấu. Trong suốt chặng đường 17 năm làm công tác huấn luyện, điều khiến ông hạnh phúc nhất là đào tạo ra được những học trò giỏi, chứng kiến các em trưởng thành và bước lên bục vinh quang. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, các học trò của HLV Lý Hoàng Phong gồm: Nguyễn Tấn An, Nguyễn Thị Dung và Hoàng Thái Sơn đã thi đấu xuất sắc, mang về những tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Khánh Hòa tại đại hội. Trong đó, nổi bật là tấm huy chương vàng của VĐV Nguyễn Tấn An. Đây cũng là huy chương vàng thứ 3 liên tiếp của môn Muay Thái Khánh Hòa ở các kỳ đại hội.

Huấn luyện viên Triệu Tử Thiên (bìa phải) truyền đạt nội dung buổi tập cho các vận động viên đội bóng chuyền trẻ.

Dù không xuất thân là VĐV năng khiếu hay thi đấu chuyên nghiệp, nhưng với tinh thần ham học hỏi, niềm đam mê đặc biệt với môn bóng chuyền trong nhà, HLV Triệu Tử Thiên đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của môn thể thao này ở tỉnh. Giai đoạn 2007 - 2017, trong vai trò trợ lý HLV, sau đó là HLV trưởng đội bóng chuyền Sanest Khánh Hòa, ông cùng học trò giành 2 chức vô địch quốc gia và 2 năm liên tiếp vô địch Cúp Hùng Vương (năm 2016, 2017). Từ năm 2021 đến nay, ông phụ trách công tác đào tạo đội bóng chuyền trẻ, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhiều gương mặt triển vọng được đôn lên thi đấu ở đội hình 1 Sanest Khánh Hòa tại giải bóng chuyền các câu lạc bộ mạnh quốc gia. Tiêu biểu là Tăng Ngọc Hiếu, VĐV trẻ mới 20 tuổi, trong năm 2026 đã vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu SEA V.Cup 2026 (Giải bóng chuyền Đông Nam Á), ASIAD 20 tại Nhật Bản.

Một trường hợp đặc biệt của thể thao Khánh Hòa là HLV kiêm VĐV Nguyễn Trọng Quốc thuộc đội tuyển bóng chuyền bãi biển tỉnh. Dù đã ngoài 40 tuổi, ở cương vị HLV hay VĐV, người được xem là “anh cả” của bộ môn bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa vẫn luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp giúp bộ môn duy trì vị thế dẫn đầu tại các giải quốc nội. Hiện nay, HLV Nguyễn Trọng Quốc đang cùng các học trò trong đội tuyển bóng chuyền bãi biển Khánh Hòa lên đường vào TP. Hồ Chí Minh tranh tài tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 (từ ngày 16 đến 21-11), với mục tiêu giành 2 huy chương vàng cho đoàn thể thao Khánh Hòa.