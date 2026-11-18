Tối 18/11, câu lạc bộ Công an TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước Buriram United trên sân Bình Dương ở lượt trận thứ hai bảng A Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027. Nguyễn Thái Quốc Cường trở thành người hùng của đội chủ nhà với bàn thắng duy nhất ở phút 88.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Arthur Diles không giấu được sự hài lòng khi các học trò vượt qua đối thủ được đánh giá cao đến từ Thái Lan. Nhà cầm quân người Australia đặc biệt ghi nhận tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết của toàn đội.

“Chúng tôi thấy trận đấu hôm nay có kết quả rất xuất sắc. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức trong tập luyện và thi đấu. Mỗi người đều như một chiến binh, cùng nhau tạo ra nhiều cơ hội để có được chiến thắng này. Hàng phòng ngự hôm nay hoạt động rất tốt, tạo tiền đề để Quốc Cường ghi bàn thắng quyết định. Đây thực sự là một chiến thắng tuyệt vời cho CLB”, HLV Arthur Diles chia sẻ.

HLV Arthur Diles và Patrik Lê Giang trong buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Chiến lược gia người Australia cũng đề cập đến những khó khăn về lực lượng khi Công an TP.HCM phải thi đấu liên tục trong thời gian ngắn. Đáng chú ý, cầu thủ trẻ Quang Kiệt vừa trải qua 4 trận đấu chỉ trong vòng 8 ngày, buộc ban huấn luyện phải điều chỉnh khối lượng tập luyện và chế độ hồi phục.

“Quang Kiệt là một cầu thủ trẻ. Cậu ấy đã bỏ lỡ một số buổi tập trước trận đấu hôm nay, vì vậy chúng tôi cố gắng kiểm soát chế độ tập luyện và dinh dưỡng để Kiệt có thể phục hồi thể lực tốt nhất.

Olaha rời sân sớm do một chấn thương nhẹ. Điều đó cũng tạo cơ hội cho những cầu thủ Việt Nam khác được tham gia thi đấu. Khi đội ghi bàn thắng, 10 cầu thủ trên sân đều là người Việt Nam, trong đó có những cầu thủ chưa có nhiều cơ hội thể hiện. Vì vậy, đây là một chiến thắng rất ý nghĩa đối với chúng tôi”, nhà cầm quân người Australia nói.

Sau trận thắng Buriram United, Công an TP.HCM sẽ trở lại với đấu trường V.League bằng chuyến làm khách trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. HLV Arthur Diles khẳng định nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là giúp các cầu thủ lấy lại thể lực, đồng thời duy trì sự tập trung cho lịch thi đấu sắp tới.

“Trận đấu hôm nay đã kết thúc. Tôi sẽ bắt đầu tập trung cho V.League, với chuyến làm khách tại Hà Tĩnh. Điều quan trọng nhất lúc này là hồi phục, bởi CLB đã thi đấu rất nhiều trong thời gian qua. Toàn đội đã sẵn sàng cả về thể chất lẫn tinh thần cho những trận đấu tiếp theo”, HLV Arthur Diles nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo, thủ môn Patrik Lê Giang, người được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho rằng kết quả trước Buriram United phản ánh nỗ lực của cả tập thể.

Thủ thành này đặc biệt dành lời khen cho Nguyễn Thái Quốc Cường, đồng đội đã gắn bó với anh trong ba năm qua. Theo Patrik Lê Giang, Quốc Cường có sự tiến bộ rõ rệt cả trong tập luyện lẫn thi đấu và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đội hình Công an TP.HCM.

“Quốc Cường hôm nay đã chơi rất tốt và chứng tỏ mình là cầu thủ quan trọng của CLB. Tôi rất vui khi đội bóng đang chơi thứ bóng đá đẹp và giành chiến thắng. Đây là điều đáng tự hào”, Patrik Lê Giang chia sẻ.

Khi được hỏi về khả năng cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam, Patrik Lê Giang cho biết anh chưa đặt nặng thành tích cá nhân. Sau 4 năm thi đấu tại Việt Nam, thủ môn này muốn tiếp tục cống hiến và cùng đội bóng chinh phục những mục tiêu mới.