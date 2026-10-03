Những người thầy đặc biệt giữa hồ Thác Bà

Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thuộc Công an tỉnh Lào Cai hiện có hơn 700 học viên, được bố trí tại 3 khu gồm 1 khu trên đất liền và 2 khu ngoài đảo giữa hồ Thác Bà.

Hai khu ngoài đảo có không gian rộng rãi, gần gũi thiên nhiên giúp học viên giảm mặc cảm, yên tâm điều trị.

Đại tá Trần Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2.

Học viên chưa biết đọc, biết viết được cơ sở mở lớp xóa mù chữ và động viên, hỗ trợ trong quá trình cai nghiện.

Ở lớp học trên đảo, học viên vừa tiếp thu con chữ, vừa tiếp thu những kiến thức, kỹ năng làm ra một sản phẩm.

Người hướng dẫn phải kiên nhẫn với từng học viên vì trình độ, sức khỏe và khả năng tiếp nhận mỗi người một khác.

Học nghề giúp học viên tập lại thói quen lao động. Mỗi công việc cần sự tập trung, mỗi sản phẩm phải làm đúng yêu cầu là cơ hội để rèn tính kiên nhẫn và ý thức trách nhiệm.

Người học đang điều trị để từ bỏ ma túy nên việc dạy luôn gắn với chăm sóc, lắng nghe và giúp họ giữ vững quyết tâm. Mỗi kiến thức, kỹ năng được trang bị đều hướng đến ổn định cuộc sống sau khi rời cơ sở.

Trong không gian ấy, cán bộ duy trì nền nếp sinh hoạt, thường xuyên nắm bắt tâm tư của học viên. Khi học viên lo lắng, sự lắng nghe và động viên kịp thời giúp họ hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc kiên trì điều trị.

Quy trình cai nghiện gồm tiếp nhận, phân loại; cắt cơn, giải độc; lao động trị liệu, học nghề; giáo dục thay đổi hành vi và phòng, chống tái nghiện. Cùng với điều trị, cơ sở tổ chức các hoạt động học tập, lao động để học viên có đủ điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Quản lý, chăm sóc, dạy chữ, dạy nghề và động viên học viên là một phần công việc của những người thầy đặc biệt tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Lào Cai.

Nghề theo học được lựa chọn căn cứ vào sức khỏe, độ tuổi, giới tính, trình độ và nguyện vọng của từng người. Cơ sở phối hợp với các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp hướng dẫn kỹ năng, tăng cơ hội tìm việc sau cai nghiện.

Cán bộ cơ sở kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào bữa ăn của học viên.

Từ khi lực lượng công an tiếp nhận quản lý, hoạt động điều trị, giáo dục, hướng nghiệp và dạy nghề tiếp tục được duy trì; giờ giấc sinh hoạt, lao động trị liệu được điều chỉnh theo hướng nền nếp, kỷ luật hơn. Cán bộ y tế vừa khám, chữa bệnh vừa tư vấn sức khỏe, động viên học viên yên tâm cai nghiện.

Kỷ luật nhưng gần gũi. Cán bộ giải thích để học viên hiểu và chấp hành quy định, đồng thời theo dõi diễn biến tư tưởng để có sự hỗ trợ phù hợp. Gia đình yên tâm hơn khi người thân được chăm sóc, quản lý, học tập và rèn luyện tại cơ sở. Sự tin tưởng ấy góp phần giúp học viên kiên trì điều trị, vững tin trở về với cộng đồng.

Giữa hồ Thác Bà, công việc của những người thầy đặc biệt luôn hướng mục tiêu nhất quán, đó là ngày trở về của học viên: Chuẩn bị sức khỏe, kiến thức, kỹ năng nghề và nếp sống có trách nhiệm. Để sự chuẩn bị ấy được tiếp nối, người hoàn thành cai nghiện cần sự đón nhận của gia đình, sự hỗ trợ của cộng đồng và cơ hội lao động phù hợp. Đó cũng là ý nghĩa của từng giờ học, từng lời động viên trên đảo.