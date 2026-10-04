Phường Tây Hồ đầu tư hạ tầng phát triển giáo dục toàn diện
Năm học 2026 – 2027, phường Tây Hồ,TP Hà Nội đã đưa vào hoạt động trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hồ nằm tại địa chỉ ngõ 28 đường Xuân La. Ngôi trường có tổng diện tích hơn 4.200m2, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng và cơ sở vật chất, đảm bảo các tiêu chí trường chuẩn quốc gia. Đây là điều kiện thuận lợi để thầy và trò nhà trường nâng cao chất lượng công tác dạy và học.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-tay-ho-dau-tu-ha-tang-phat-trien-giao-duc-toan-dien-420562.htm