Phường Tây Hồ đầu tư hạ tầng phát triển giáo dục toàn diện

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh, sách giáo khoa sử dụng thống nhất trên toàn quốc từ năm học 2028-2029 sẽ không được xây dựng lại từ đầu, mà kế thừa, rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở nội dung đang được triển khai.