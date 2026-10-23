Những người nhóm lửa yêu thương

Thành lập năm 2017 với 5 thành viên, hoạt động trên tinh thần tự nguyện, kinh phí do các thành viên tự đóng góp, Nhóm từ thiện Cộng đồng 36 tập hợp những người thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề, từ lao động tự do, buôn bán nhỏ đến viên chức nghỉ hưu. Cuộc sống còn nhiều lo toan, điều kiện kinh tế không mấy dư dả nhưng họ có chung niềm yêu thích hoạt động thiện nguyện, hướng tới mục tiêu vì cộng đồng.

Phát cháo miễn phí tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã trở thành hoạt động thường xuyên của nhóm Từ thiện Cộng đồng 36 vào mỗi sáng thứ tư hằng tuần.

Những ngày đầu, việc nấu cháo không phải lúc nào cũng thuận lợi. Từ khâu mua nguyên liệu, chế biến đến tổ chức phát cháo, các thành viên đều phải vừa làm vừa học hỏi.

Chị Trần Thị Tuyết (64 tuổi), phụ trách truyền thông của nhóm, nhớ lại: “Thời gian đầu tổ chức hoạt động này, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Do chưa có nhiều kinh nghiệm, phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng giữa các khâu dẫn đến nấu cháo bị khê, khi thì cháo không đủ độ sánh, quyện nên không ngon...”.

Có thời điểm, nhóm huy động 5 nồi cơm điện để nấu chín cơm rồi từ cơm lại chế biến thành cháo mà cháo vẫn không đạt chất lượng như ý muốn. Rồi có khi, cả nhóm loay hoay mãi đến gần 12 giờ trưa, cháo nấu xong thì đã quá giờ ăn, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân không chờ được, phải mua đồ ăn trước, thành thử cháo nấu ra lại bị ế.

Những tình huống dở khóc dở cười ấy không khiến mọi người nản lòng. Các thành viên động viên nhau cùng khắc phục, rút kinh nghiệm sau mỗi lần thực hiện.

Niềm vui của người nhà bệnh nhân khi được nhận suất cháo miễn phí còn ấm nóng.

Từ 5 thành viên ban đầu, đến nay nhóm có khoảng 10 thành viên hoạt động thường xuyên. Fanpage “Nhóm Từ thiện cộng đồng 36” thành lập năm 2017, thu hút hơn 6.000 thành viên đăng ký tham gia, trở thành cầu nối nhân ái.

Điều đáng quý là trong suốt hành trình ấy, nhóm vẫn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của nhiều cá nhân, tổ chức thông qua các hình thức khác nhau như: giảm giá nguyên liệu, ủng hộ tiền, quyên góp nguyên liệu nấu cháo.

Nhiều người nhà bệnh nhân đi nhận cháo xong gửi lại chút kinh phí như cách ủng hộ hoạt động của nhóm. Có người vất vả cả ngày đi bán hàng rong cũng sẵn sàng ủng hộ vài chục nghìn với ý nghĩ góp chút hảo tâm, chút tấm lòng cho các bệnh nhi và người nhà có thêm suất cháo ngon, đầy đủ dinh dưỡng. Nhiều người góp quả bí, quả bầu..., nhóm đều đón nhận với tất cả sự trân trọng.

“Trong cuộc sống còn nhiều nỗi vất vả, khó khăn này, có người sẵn sàng cho đi mà không mong cầu lợi ích gì đã là đáng quý. Tấm lòng nhân ái, sẻ chia là điều cần nhân rộng, lan tỏa”, chị Tuyết bộc bạch.

Ngay khi thành lập, nhóm đã lập tài khoản ngân hàng riêng để tiếp nhận các khoản ủng hộ và thực hiện chi tiêu cho hoạt động nấu cháo. Tài khoản này được kết nối với dịch vụ thông báo biến động số dư qua điện thoại của người phụ trách theo dõi thu chi của nhóm. Những khoản đóng góp bằng tiền mặt đều được công khai trên Fanpage, sau đó chuyển vào tài khoản chung. Các thành viên thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở nhau thực hiện đúng quy trình, bảo đảm mọi khoản thu, chi rõ ràng, minh bạch. Nhờ đó, những tấm lòng riêng lẻ dần kết nối thành nguồn lực chung, giúp các hoạt động của nhóm ngày càng lan tỏa.

Từ những nồi cháo tại bệnh viện, hoạt động của nhóm dần mở rộng đến nhiều hoàn cảnh khó khăn khác. Đây không chỉ là sự gia tăng số lượng hoạt động mà còn cho thấy năng lực kết nối nguồn lực và tinh thần trách nhiệm của nhóm. Từ năm 2021, nhóm kết nối với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa tổ chức một số chương trình thiện nguyện.

Nhóm từ thiện Cộng đồng 36 đồng hành cùng các Đồn Biên phòng Trung Lý và Đồn Biên phòng Yên Khương thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Từ năm 2024 đến nay, nhóm phối hợp với một số đồn biên phòng thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường”. Hiện tại, nhóm phối hợp với Đồn Biên phòng Trung Lý và Đồn Biên phòng Yên Khương đỡ đầu 10 em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi em được hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng.

“Thời gian tới, nhóm mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tin tưởng, đồng hành của các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân để mở rộng kết nối với các đồn biên phòng, thực hiện tốt hơn chương trình “Nâng bước em tới trường”. Bởi từ khi đồng hành, chúng tôi nhận thấy ý nghĩa, giá trị nhân văn sâu sắc của chương trình này”, chị Tuyết chia sẻ.

Hành trình của Nhóm từ thiện Cộng đồng 36 được bồi đắp từ những việc làm bình dị nhưng bền bỉ. Một suất cháo nóng, một khoản hỗ trợ nhỏ hay món quà trao tay có thể trở thành điểm tựa cho ai đó trong lúc khó khăn. Khi lòng tốt được trao đi bằng sự chân thành và gìn giữ bằng trách nhiệm, yêu thương không chỉ sưởi ấm những phận đời cần giúp đỡ mà còn lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.