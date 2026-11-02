Hà Tiên hỗ trợ hơn 15 triệu đồng cho gia đình quân nhân gặp khó khăn

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tiên Phạm Khắc Phara trao tặng 10 triệu đồng cho Đại úy Trần Văn On.

Gia đình Đại úy Trần Văn On hiện gặp nhiều khó khăn khi cả 2 con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, vợ không có việc làm ổn định. Chi phí điều trị cho các con chủ yếu dựa vào tiền lương của anh On, khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật.

Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự phường là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình Đại úy Trần Văn On vơi bớt khó khăn, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.