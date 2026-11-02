Hà Tiên hỗ trợ hơn 15 triệu đồng cho gia đình quân nhân gặp khó khăn
Ngày 2/11, UBND phường Hà Tiên (An Giang) gặp gỡ, động viên, trao tặng 10 triệu đồng và Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Tiên trao tặng hơn 5 triệu đồng cho gia đình Đại úy Trần Văn On, Trợ lý chính trị, Ban Chỉ huy Quân sự phường Hà Tiên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Gia đình Đại úy Trần Văn On hiện gặp nhiều khó khăn khi cả 2 con đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP. Hồ Chí Minh, vợ không có việc làm ổn định. Chi phí điều trị cho các con chủ yếu dựa vào tiền lương của anh On, khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật.
Sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy Quân sự phường là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình Đại úy Trần Văn On vơi bớt khó khăn, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ha-tien-ho-tro-hon-15-trieu-dong-cho-gia-dinh-quan-nhan-gap-kho-khan-a501378.html