Khám, phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Bình Phước phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Hoạt động góp phần giúp người dân, nhất là người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

Đây là hoạt động tiếp nối chương trình khám, chẩn đoán các bệnh lý về mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Bình Phước tổ chức từ ngày 12 đến 22/10 vừa qua.

Trong đợt này, có khoảng 500 người dân đã đến bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám, tư vấn và phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, qua đó xác định phương pháp điều trị phù hợp. Những trường hợp có chỉ định phẫu thuật được bệnh viện hướng dẫn, hỗ trợ để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân chờ phẫu thuật mắt. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Ông Điểu Giang, 62 tuổi, bị đục thủy tinh thể mức độ III được phẫu thuật mắt miễn phí lần này cho biết: “Trước khi mổ mắt tôi được các bác sĩ thăm khám, chẩn đoán tình trạng bệnh. Được các y, bác sĩ tận tình giải thích kết quả, hướng dẫn phương pháp điều trị và chăm sóc mắt tôi rất an tâm”.

“Hôm nay được các bác sĩ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí, mắt sáng rõ hơn, nhìn mọi vật cũng dễ dàng hơn trước. Tôi rất vui mừng và biết ơn các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Bình Phước đã tận tình thăm khám, phẫu thuật, giúp tôi có cơ hội cải thiện thị lực mà không phải lo lắng về chi phí”, ông Điểu Giang cho biết thêm.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Bình Phước tư vấn bệnh miễn phí cho người dân. (Ảnh: NHẤT SƠN)

Theo bác sĩ Nguyễn Đoàn Dũng, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Bình Phước, bệnh viện có thế mạnh trong phẫu thuật mắt kỹ thuật cao, như phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp PHACO; điều trị các bệnh lý glôcôm, mộng thịt, sụp mi, hở mi và phẫu thuật khúc xạ bằng laser.

Đợt này, chúng tôi phẫu thuật mắt miễn phí cho 30 bệnh nhân, trong đó 21 ca đục thủy tinh thể. Bệnh viện mong muốn thông qua các chương trình khám, chữa bệnh miễn phí sẽ hỗ trợ người dân phát hiện, điều trị sớm các bệnh lý về mắt, hạn chế nguy cơ suy giảm thị lực và mù lòa.

Thực tế, trước đây, nhiều bệnh nhân mắc bệnh lý về mắt tại khu vực phía bắc thành phố Đồng Nai, nhất là những trường hợp bệnh nặng, phải di chuyển đến các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh để khám và điều trị. Việc này không chỉ mất nhiều thời gian mà còn làm tăng chi phí đi lại, ăn ở và điều trị, tạo thêm gánh nặng cho các gia đình khó khăn.

Thông qua hoạt động khám và phẫu thuật mắt miễn phí, Bệnh viện Mắt Sài Gòn-Bình Phước tiếp tục chung tay chăm sóc sức khỏe cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu để mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế.

Đây cũng là sự hỗ trợ thiết thực đối với người nghèo, người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ có thêm cơ hội cải thiện thị lực, nâng cao chất lượng cuộc sống.