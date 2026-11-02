Theo Page Six, một nguồn tin thân cận với gia đình Michael Jackson mới đây tiết lộ mong muốn của Prince Jackson và Bigi Jackson đối với Neverland Ranch - điền trang nổi tiếng từng gắn liền với cuộc sống của ông hoàng nhạc pop.

"Họ rất muốn khu bất động sản được gìn giữ và sử dụng theo cách tôn vinh những gì Michael ban đầu mong muốn dành cho nơi này", nguồn tin chia sẻ.

Hai con trai Michael Jackson tiết lộ mong muốn đặc biệt về di sản của cha - điền trang Neverland Ranch.

Đối với Prince Jackson (29 tuổi), Neverland không chỉ lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ mà còn gắn với các hoạt động thiện nguyện của cha. Anh mong nơi đây có thể tiếp tục hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Bản thân Prince cũng tích cực tham gia công tác cộng đồng. Năm 2016, anh đồng sáng lập Heal Los Angeles Foundation - tổ chức hỗ trợ trẻ em và các gia đình thiếu điều kiện thông qua những chương trình giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thiện nguyện.

Trong khi đó, Bigi Jackson - người trước đây được biết đến với biệt danh Blanket có quan điểm kín đáo hơn. Theo nguồn tin, anh không muốn Neverland trở thành địa điểm du lịch đông đúc nhưng vẫn ủng hộ việc sử dụng nơi này để mang lại niềm vui cho trẻ em.

"Sau cùng, họ muốn di sản của cha mình được tôn trọng. Họ hiểu nơi này có ý nghĩa lớn thế nào đối với Michael, người từng mong tạo ra một không gian để trẻ em được vui chơi và tạm quên những khó khăn trong cuộc sống", nguồn tin cho biết.

Tuy nhiên, Prince và Bigi hiện không sở hữu hoặc có quyền kiểm soát Neverland Ranch. Điền trang đã được doanh nhân Ron Burkle mua lại vào năm 2020 với giá khoảng 22 triệu USD, tương đương hơn 570 tỷ đồng.

Đại diện Ron Burkle khẳng định ông luôn tôn trọng lịch sử của Neverland và sẵn sàng chào đón các thành viên gia đình Michael Jackson đến thăm. Dù hiện là nơi ở riêng tư, khu bất động sản vẫn có thể được sử dụng để tổ chức những sự kiện từ thiện phù hợp.

Michael Jackson mua khu đất rộng khoảng 2.700 mẫu Anh tại California vào năm 1988, sau đó biến nơi đây thành một không gian giải trí lấy cảm hứng từ câu chuyện Peter Pan.

Michael Jackson mua khu đất rộng khoảng 2.700 mẫu Anh tại California vào năm 1988.

Neverland từng có khu trò chơi, rạp chiếu phim, nhà ga xe lửa và vườn thú. Khi còn sống, nam ca sĩ thường xuyên mời trẻ em đến vui chơi, trong đó có những em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 1993, Michael Jackson từng đón tiếp 9 gia đình thông qua tổ chức Make-A-Wish. Đến tháng 12/2004, khoảng 200 trẻ em tiếp tục được mời đến điền trang tham gia chương trình Giáng sinh. Sau khi Michael Jackson qua đời vào tháng 6/2009, Neverland trải qua nhiều thay đổi trước khi được bán cho chủ sở hữu hiện tại.

Năm 1993, Michael Jackson từng đón tiếp 9 gia đình thông qua tổ chức Make-A-Wish.

Dù chưa thể quyết định tương lai của điền trang, Prince và Bigi được cho là vẫn mong Neverland tiếp tục mang ý nghĩa nhân văn như tâm nguyện của cha. Đại diện hai anh em hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận từ Page Six.