Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Bá Út làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Bá Út, Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 02/11/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Bá Út, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Bá Út sinh năm 1979 tại tỉnh Gia Lai. Trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế, Kỹ sư điện kỹ thuật và Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, ông là Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông. Sau khi tỉnh Lâm Đồng mới được thành lập, ông tiếp tục là Tỉnh ủy viên, giữ chức Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng.