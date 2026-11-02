Dự báo gió mùa đông bắc mới nhất 3/11/2026: Hà Nội sắp rét 18 độ C, không khí lạnh tăng cường mạnh xuống miền Bắc

Miền Bắc: Gió mùa đông bắc sắp tăng cường mạnh, Hà Nội có thể rét 18 độ C

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ ngày 3-5/11, thời tiết Hà Nội chủ yếu không mưa, ngày nắng. Khoảng đêm 5 và ngày 6/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường yếu trở lại, gây mưa rào rải rác tại Thủ đô.

Đáng chú ý, trong hai ngày 8-9/11, một đợt không khí lạnh mạnh hơn có khả năng tràn xuống miền Bắc. Gió mùa đông bắc kết hợp với hội tụ gió trên cao được dự báo gây mưa rào và dông, kéo nền nhiệt giảm sâu.

Từ ngày 9/11, Hà Nội có khả năng chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Ba Vì, Bất Bạt có thể giảm còn 18 độ C, các khu vực khác phổ biến 19-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 22 độ C.

Sang ngày 10-11/11, Hà Nội được dự báo giảm mưa, nhiệt độ tăng dần nhưng đêm và sáng vẫn rét.

Đối với khu vực Bắc Bộ, đợt không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ khoảng ngày 6/11, sau đó được bổ sung trong ngày 7-8/11. Mưa rào và dông rải rác có thể xuất hiện trước khi nền nhiệt giảm mạnh hơn.

Riêng thời tiết ngày 3/11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định Hà Nội có nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C, ban ngày có nắng. Đông Bắc Bộ phổ biến 23-26 độ C về đêm, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, một số nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Như vậy, miền Bắc chưa chuyển rét ngay trong ngày 3/11. Đợt giảm nhiệt đáng chú ý được dự báo xuất hiện từ cuối tuần, đặc biệt trong khoảng ngày 8-9/11.

Miền Trung: Gió đông bắc xuất hiện, Nghệ An có mưa, nhiều nơi đề phòng dông mạnh

Tại miền Trung, thời tiết ngày 3/11 tiếp tục có mưa rào và dông ở nhiều khu vực, trong khi gió đông bắc cấp 2-3 xuất hiện tại Cao nguyên Trung Bộ. Một số vùng ven biển cũng chịu tác động của gió đông đến đông bắc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C. Ban ngày xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tại Nghệ An, mưa có khả năng gia tăng trong ngày 3/11. Tuy nhiên, nền nhiệt chưa được dự báo giảm mạnh như miền Bắc vào cuối tuần.

Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa dông ở một số nơi. Đáng chú ý, phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác trong đêm, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiệt độ tại Duyên hải Nam Trung Bộ phổ biến 24-27 độ C về đêm, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Riêng Cao nguyên Trung Bộ, gió đông bắc hoạt động cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 28-31 độ C. Trong ngày có mưa rào và dông vài nơi.

Trong những ngày tiếp theo, nếu không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, khu vực Bắc Trung Bộ có thể chịu ảnh hưởng rõ hơn. Tuy nhiên, phạm vi và mức độ giảm nhiệt cần tiếp tục được cập nhật.

Miền Nam: Gió đông bắc cấp 2-3, TP.HCM và nhiều nơi có mưa dông chiều tối

Trong khi miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mạnh, Nam Bộ vẫn duy trì nền nhiệt tương đối cao. Gió đông bắc đến đông hoạt động cấp 2-3, kèm theo khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

Dự báo ngày 3/11, nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ phổ biến 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Ban ngày, nhiều khu vực có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Đến chiều và tối, mưa dông có khả năng gia tăng, xuất hiện rải rác trên toàn khu vực.

Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất khoảng 24-26 độ C, cao nhất 30-32 độ C. Thành phố có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mưa dông xuất hiện rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Dù gió đông bắc đã xuất hiện tại Nam Bộ, khu vực này chưa có dấu hiệu chuyển rét như dự báo đối với miền Bắc. Thay vào đó, diễn biến đáng chú ý vẫn là mưa dông trong khoảng chiều tối.

Tháng 11 dự báo có 2-3 đợt không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục biến động nhiệt độ

Theo thông tin Cục Khí tượng Thủy văn công bố ngày 2/11, trong tháng 11/2026, miền Bắc có khả năng đón khoảng 2-3 đợt không khí lạnh.

Dù vậy, hoạt động của không khí lạnh tại Bắc Bộ và Trung Bộ nhìn chung được dự báo yếu hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng tại phần lớn cả nước có khả năng cao hơn 1-2 độ C, riêng Nam Bộ cao hơn khoảng 0,5-1 độ C.

Đáng chú ý nhất trong những ngày tới là đợt gió mùa đông bắc dự kiến tăng cường mạnh vào ngày 8-9/11. Hà Nội có khả năng chuyển rét từ ngày 9/11, trong đó một số khu vực phía tây thành phố có thể xuống 18 độ C.

Các dự báo về thời điểm không khí lạnh tràn xuống, phạm vi ảnh hưởng và nhiệt độ thấp nhất có thể tiếp tục thay đổi theo diễn biến thực tế.