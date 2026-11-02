Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại 19 xã của tỉnh Lào Cai

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên các khu vực tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới.

Trong 6 giờ qua (từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 2/11), trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Ba Khè 63,6mm (Thượng Bằng La); Hưng Khánh 1: 90mm, Hồng Ca 71,8mm (Hưng Khánh). Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo, trong 6 giờ tới trên một số khu vực thuộc địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm; có nơi trên 40mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông, sụt lún đất trên một số khu vực.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới:

Theo cảnh báo, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá huỷ các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.