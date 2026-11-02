Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám: 5 tổ công tác chuyên đề xử lý đồng thời 4 điểm nghẽn

Mỗi tổ đảm nhiệm đồng thời cả 4 nhiệm vụ

Nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ trong giải quyết các "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông và thoát nước - ngập úng, mới đây, UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành lập 5 tổ công tác chuyên đề, phụ trách 5 tuyến, khu vực trên địa bàn; tổ chức trực theo ca, với nhiều khung giờ trong ngày.

Các tổ công tác phân công thành viên trực theo từng khung giờ, kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở các hành vi vi phạm. Ảnh: Vân Hà

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đoàn Thu Hà, điểm đáng chú ý của mô hình là mỗi tổ không hoạt động riêng lẻ theo từng lĩnh vực mà đảm nhiệm đồng thời cả 4 nhiệm vụ, với sự tham gia của nhiều lực lượng, có sự phân công trách nhiệm cụ thể. Qua đó, các vấn đề phát sinh trên cùng địa bàn được tiếp nhận, xử lý trong một cơ chế phối hợp thống nhất, không bị chia cắt theo từng đầu mối.

Thành viên các tổ gồm lực lượng Công an phường (làm Tổ trưởng) chịu trách nhiệm chủ trì xử lý vi phạm về trật tự đô thị, lòng đường, vỉa hè và trật tự an toàn giao thông; tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý và duy trì kết quả, hạn chế tái lấn chiếm.

Các phòng, ban chuyên môn của phường (phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng) triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ như lập biên bản, tham mưu xử lý vi phạm, hỗ trợ tháo dỡ vật cản, mái che, biển bảng vi phạm; phối hợp duy tu, kẻ vạch...

Với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ, lực lượng chức năng đã trích xuất camera an ninh, lập biên bản với các trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường. Ảnh: CAP

Các đơn vị vệ sinh môi trường, thoát nước của thành phố phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm thu gom rác, xử lý các điểm úng ngập; trong đó, điểm tập kết rác không đúng quy định phải được thu gom chậm nhất sau 30 phút kể từ khi phát hiện.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội Liên hiệp phụ nữ, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố cùng các lực lượng đoàn thể tham gia tuần tra, phát hiện, thông báo vi phạm; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định. Các thành viên được phân công trực chốt, tuần tra theo lịch; kết quả từng ca được bàn giao, tổng hợp và báo cáo hằng ngày.

Cùng với hoạt động tuần tra, mỗi tổ được trang bị loa phục vụ tuyên truyền lưu động, nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, sắp xếp phương tiện gọn gàng, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Quyết tâm duy trì chuyển biến thực chất

Dù mới thành lập, các tổ công tác đã ghi nhận những kết quả bước đầu tại một số địa bàn. Tại khu vực Ngô Sỹ Liên - Trần Quý Cáp, Nguyễn Thái Học, phố Khâm Thiên... về cơ bản bảo đảm sạch sẽ, gọn gàng. Với những trường hợp vi phạm (vứt rác bừa bãi, vứt không đúng giờ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường...), tổ công tác kịp thời thông tin để lực lượng chức năng xác minh, xử lý.

UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thành lập 5 tổ công tác xử lý 4 điểm nghẽn về đô thị để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quản lý. Ảnh: Vân Hà

Phấn khởi khi được trang bị loa kéo tay để tuyên truyền người dân giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, bà Phạm Thị Thu Hồng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường (đơn vị được giao phụ trách tại tuyến Khâm Thiên) cho biết, loa giúp việc tuyên truyền, nhắc nhở thuận lợi hơn.

"Trước đây, có người dân chưa rõ ai đang thực hiện nhiệm vụ; nay thông tin được phát qua loa, người ở trong nhà cũng có thể nghe thấy, hiểu rõ nội dung nhắc nhở. Nhờ đó, việc vận động, tuyên truyền đạt hiệu quả hơn", bà Phạm Thị Thu Hồng cho biết.

Có thể thấy, việc thành lập 5 tổ công tác tập trung xử lý 4 điểm nghẽn thể hiện quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị phường trong xử lý các điểm nghẽn đô thị. Cách làm này kỳ vọng tạo nên chuyển biến trên từng tuyến phố, hướng tới xây dựng địa bàn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn và văn minh.

Với sự phối hợp của các lực lượng, công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã có chuyển biến. Các tổ công tác thường xuyên bám địa bàn, ghi nhận những vấn đề phát sinh, phản ánh liên tục để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc. Từ thông tin của các tổ, lực lượng chức năng trích xuất hệ thống camera an ninh để xác minh, truy vết từng trường hợp vi phạm, mời người liên quan về trụ sở lập biên bản, xử lý theo quy định. Tại tuyến Khâm Thiên, lực lượng chức năng đã xử phạt 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, với tổng số tiền 2,25 triệu đồng. Tại khu vực Ngô Sỹ Liên - Trần Quý Cáp, 20 trường hợp vi phạm đã bị xử phạt, với tổng số tiền 9 triệu đồng...