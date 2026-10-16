Những người mẹ biên phòng

Phụ nữ BĐBP thành phố Huế thăm, tặng quà cho bệnh nhi ung thư. Ảnh: Bộ đội Biên phòng

Người mẹ mang quân hàm xanh

Những ngày đầu tháng 10, các hội viên Hội Phụ nữ BĐBP thành phố Huế chuẩn bị nhiều món quà ý nghĩa, thiết thực cho người con được Hội nhận đỡ đầu. Thượng tá Trần Thị Nam Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ BĐBP thành phố Huế cho biết, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế và Cục Chính trị BĐBP phát động, Hội đã nhận đỡ đầu cháu Huỳnh Thị Kim Ngân, sinh năm 2016, hiện đang học lớp 5/7, Trường Tiểu học Thuận An.

Trong cơn mưa tầm tã, Thượng tá Trần Thị Nam Phương và các hội viên phụ nữ biên phòng đến thăm Ngân trong căn nhà đơn sơ ở phường Thuận An.

“Cháu Ngân mồ côi cha, mẹ bị bệnh tai biến. Cháu rất cần được thấu hiểu, khích lệ, bù đắp, giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần. Ngoài khoản kinh phí cố định hằng tháng, chúng tôi sẽ tặng cháu sách vở, đồ dùng học tập, quần áo, nhu yếu phẩm và các vật dụng cần thiết nhân dịp năm học mới, tết Nguyên đán, tết Trung thu và những dịp phù hợp. Đồng thời, phối hợp nhà trường và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An theo dõi, nắm tình hình sinh hoạt, học tập để kịp thời quan tâm, giúp đỡ, động viên cháu và gia đình khi có khó khăn, ốm đau hoặc những trường hợp cần thiết. Qua đó các cháu cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương, lấy đó làm động lực vươn lên trong học tập, rèn luyện”, Thượng tá Trần Thị Nam Phương bộc bạch.

Trách nhiệm và tình cảm đó, Hội Phụ nữ BĐBP thành phố cũng đã dành cho cháu Lê Thanh Tùng ở xã biên giới A Lưới 1, trong những năm cháu học THCS. Tùng có ông nội là liệt sĩ, bố mẹ đau ốm thường xuyên, được Hội hỗ trợ tiền sinh hoạt 2,8 triệu đồng/tháng; cùng với đó là những món quà thiết thực, kịp thời, những cuộc điện thoại động viên trong suốt quá trình đỡ đầu.

Được những người mẹ đỡ đầu và được Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố quan tâm, Tùng đã nỗ lực học tập, rèn luyện, 3 năm liền (lớp 6, 7, 8) đạt học sinh giỏi. Năm lớp 9, Tùng được tín nhiệm bầu làm lớp trưởng. Hiện đang học lớp 11 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú, cậu học trò người Pa Cô mang theo tình cảm ấm áp của những người bố, người mẹ biên phòng để tiếp tục cố gắng học tập tốt.

Yêu thương lan tỏa

Tại các chương trình “Biên cương đêm hội trăng rằm” do BĐBP thành phố Huế tổ chức hằng năm, các chị là người chuẩn bị chu đáo, gói ghém vào từng món quà tình cảm gửi đến các cháu. Trước thềm đêm hội, bao giờ Thượng tá Trần Thị Nam Phương và nhiều nữ đồng đội cũng đến các bản làng xa xôi, trao tận tay những cháu nhỏ khuyết tật đi lại khó khăn những món quà trung thu ý nghĩa.

Thấu hiểu những thiếu thốn về vật chất, khó khăn trong tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục của người dân vùng biên, Hội Phụ nữ BĐBP tích cực giúp đỡ bà con, đặc biệt là phụ nữ. Những năm qua, “bước chân” của phụ nữ biên phòng in dấu trên nhiều nẻo đường biên giới.

Thông qua việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, Hội đã trao tặng hàng nghìn suất quà gồm tiền mặt, áo ấm, chăn bông, lương thực và các nhu yếu phẩm thiết yếu. Riêng năm 2025 và 2026, tổng giá trị hỗ trợ trên 1,5 tỷ đồng. Qua Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội triển khai các mô hình “Vườn ổi không hạt”, “Nuôi heo thương phẩm”, “Nuôi ngan giống” để phụ nữ biên giới có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Tháng 9/2026, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã A Lưới 5, trao tặng 110 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 6 mô hình sinh kế với 12 con heo giống. Tại xã A Lưới 2, hai đơn vị tổ chức “Ngày hội phụ nữ dân tộc thiểu số miền núi chuyển đổi số, tiêu dùng xanh, xây dựng gia đình hạnh phúc”, trao tặng 32 suất quà cho con em hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức phiên chợ “Kết nối sản phẩm - Thanh toán không dùng tiền mặt”. Tổng kinh phí quà tặng trong chương trình là 162 triệu đồng.