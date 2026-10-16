Lạng Sơn: Tài xế bất ngờ khi vi phạm bị phát hiện qua dữ liệu hành trình

Lúc 16h10, ngày 15/10, tại Km 13+800 quốc lộ 1, đoạn qua phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã dừng xe, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình của xe đầu kéo BKS 98H-040xxx.

Tài xế bất ngờ vì bị phát hiện, xử phạt qua hình ảnh giám sát hành trình trên xe.

Qua kiểm tra ghi nhận phương tiện có lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện trên là Nguyễn Ngọc H (SN 1992, trú tại TDP Tân Thịnh, phường Kép, TP Bắc Ninh) không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về lỗi vi phạm trên. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ xe về lỗi không cấp thẻ nhận dạng lái xe cho lái xe theo quy định. Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt chủ xe và lái xe trên với tổng số tiền 8,5 triệu đồng.

Tương tự, lúc 15h cùng ngày, tổ công tác trên cũng kiểm tra dữ liệu giám sát hành trình của xe đầu kéo BKS 98H-005xxx, phát hiện hình ảnh tài xế Lương Đức G (SN 1998, trú tại thôn Việt Thành, xã Đồng Việt, TP Bắc Ninh) dùng tay cầm và sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ GPLX để hoàn thiện hồ sơ, xử phạt tài xế số tiền 5 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, nam tài xế tỏ ra bất ngờ vì hành vi của mình đã diễn ra từ thời gian trước, tưởng không bị ai phát hiện nhưng vẫn bị camera trên buồng lái ghi nhận, trở thành căn cứ để Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử phạt.

Tổ công tác Cảnh sát giao thông Lạng Sơn kiểm tra, xử phạt từ kết quả dữ liệu GSHT trên xe.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong vài tuần gần đây, đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý qua thiết bị giám sát hành trình. Qua đó phát hiện, xử lý gần 40 trường hợp vi phạm các lỗi như tài xế không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại, dùng đồ vật khác che camera giám sát tài xế trên xe...

Khi bị kiểm tra, xử lý, nhiều tài xế tỏ ra bất ngờ vì vi phạm đã diễn ra từ trước, tại các cung đường vắng nhưng vẫn bị phát hiện, xử lý. Từ kết quả trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ chỉ đạo lực lượng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần ngăn chặn nguy cơ mất an toàn giao thông.