Tọa đàm “Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 5 bản lĩnh, nhân ái, tỏa sáng"

Các đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề “Hội Phụ nữ Bệnh viện Quân y 5 bản lĩnh, nhân ái, tỏa sáng”.

Tham gia tọa đàm, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung: Giải pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác phụ nữ và phong trào để hội viên phụ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng gia đình hạnh phúc; bí quyết để cân bằng giữa công việc và gia đình để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa giữ được hạnh phúc gia đình; chia sẻ về đặc thù nghề nghiệp và sự thích nghi để hoàn thành tốt nhiệm vụ; nội dung bình đẳng giới; khơi dậy niềm đam mê, nhiệt huyết trong công việc của cán bộ, nhân viên trẻ; xây dựng người phụ nữ hiện đại, tự tin, bản lĩnh, nhân ái, trách nhiệm, có khát vọng vươn lên…

Các đại biểu dự toạ đàm.

Thông qua các ý kiến trao đổi, những câu chuyện, trải nghiệm của lãnh đạo, cán bộ, hội viên phụ nữ tại tọa đàm cho thấy công tác phụ nữ luôn được cấp uỷ, chỉ huy và các tổ chức quần chúng trong Bệnh viện Quân y 5 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó giúp phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ và sức sáng tạo của phụ nữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bệnh viện.

Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bệnh viện đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tạo môi trường để mỗi phụ nữ phát huy năng lực, trí tuệ và vai trò của mình trong công tác Hội cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội trí tuệ-bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Trần Bình Trọng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bệnh viện trao Giấy khen cho các phụ nữ vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tá Trần Bình Trọng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bệnh viện tặng hoa chúc mừng chị em phụ nữ Bệnh viện nhân dịp 20/10.

Tại chương trình, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tặng Giấy khen, trao thưởng cho 10 cá nhân phụ nữ vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.