Phường Phú Diễn kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo nghị quyết được HĐND phường Phú Diễn khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031, thông qua tại kỳ họp thứ sáu ngày 8-10, UBND phường tổ chức lại 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; phòng Văn hóa - Xã hội; phòng Nội vụ - Tư pháp; phòng Kinh tế; phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường. Các phòng chuyên môn mới chính thức hoạt động từ ngày 14-10-2026.

Lãnh đạo phường Phú Diễn trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp. Ảnh: Minh Tuấn

Việc tổ chức lại các phòng chuyên môn nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục tình trạng chồng chéo, nâng cao tính chuyên sâu trong thực thi công vụ. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo phường Phú Diễn trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp. Ảnh: Minh Tuấn

Cũng tại hội nghị, đồng chí Tạ Thị Tú Uyên, Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phú Diễn, công bố các quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND phường; thành lập 12 chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường; đồng thời công bố các quyết định về nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn nhấn mạnh: Việc sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với yêu cầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm không tăng tổng biên chế được giao. Việc phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn sẽ tạo điều kiện tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Diễn Nguyễn Lê Hoàng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Tuấn

Đối với công tác xây dựng Đảng, việc kết thúc hoạt động 2 đảng bộ và thành lập 12 chi bộ trực thuộc được triển khai theo chủ trương của Trung ương và Thành ủy, góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống chính trị. Đồng thời, tạo điều kiện nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn tại cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Lê Hoàng cũng lưu ý, quá trình triển khai mô hình tổ chức mới có thể phát sinh những khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động ổn định tổ chức, nhanh chóng đưa hoạt động vào nền nếp, bảo đảm công việc được thực hiện thông suốt, không ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đảng ủy phường sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm việc sắp xếp tổ chức bộ máy mang lại hiệu quả thực chất, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.