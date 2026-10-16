Việt Nam-Phần Lan thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ và kinh tế xanh

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Ville Tavio đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam trong hai ngày, từ ngày 15-16/10/2026. Nhân dịp này, chiều 15/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại thương và Phát triển Phần Lan Ville Tapani Tavio.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Ville Tavio; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác với Phần Lan, Đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu.

Thứ trưởng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu mà Phần Lan đã dành cho Việt Nam qua các thời kỳ, đặc biệt là các dự án nước sạch, góp phần cải thiện đời sống người dân và vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

Nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra gần một năm sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác song phương, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác, Thứ trưởng đề nghị hai bên tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều; khuyến khích doanh nghiệp Phần Lan mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đồng thời phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam để tiếp cận thị trường ASEAN rộng lớn, giàu tiềm năng.

Cùng với mở rộng quy mô hợp tác, Thứ trưởng đề nghị chú trọng gắn đầu tư với hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ trưởng cũng đề nghị tăng cường liên kết giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước; mong muốn Phần Lan tăng thêm học bổng dành cho sinh viên Việt Nam, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhằm tăng cường gắn kết giữa người dân hai nước, Thứ trưởng đề nghị tạo điều kiện thị thực, thu hút du khách đến mỗi nước, qua đó thúc đẩy giao lưu nhân dân và củng cố sự hiểu biết lẫn nhau.

Về phần mình, Bộ trưởng Ville Tavio khẳng định Phần Lan coi trọng quan hệ với Việt Nam, một trong những đối tác hàng đầu của Phần Lan tại Đông Nam Á; mong muốn cùng Việt Nam triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác chiến lược.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam, Bộ trưởng cho rằng hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác trên cơ sở phát huy thế mạnh và đáp ứng nhu cầu của mỗi bên.

Giới thiệu thế mạnh của Phần Lan về công nghệ số, xử lý dữ liệu và năng lượng, Bộ trưởng Ville Tavio bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong phát triển hạ tầng số, trung tâm dữ liệu và năng lượng. Đối với kinh tế tuần hoàn, Bộ trưởng mong muốn hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát huy thế mạnh công nghệ và tìm kiếm các dự án hợp tác phù hợp với nhu cầu của mỗi nước.

Về các biện pháp triển khai, Bộ trưởng giới thiệu các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp Phần Lan xúc tiến thương mại, tìm hiểu thị trường và tiếp cận nguồn vốn; mong muốn tăng cường kết nối với các đối tác Việt Nam; hoan nghênh các dự án đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp và phối hợp giữa các cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy các chương trình, dự án cụ thể, nhất là trong khoa học, công nghệ, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Phần Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, hai bên thảo luận một số vấn đề cùng quan tâm, trong đó có giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại, đàm phán, trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia./.