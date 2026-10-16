Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Dự Hội nghị có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (dự tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh), đồng chí Trương Tấn Sang (dự tại điểm cầu Tây Ninh), đồng chí Lương Cường.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Đồng chí Nguyễn Văn An, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân (dự tại điểm cầu Vĩnh Long); Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng (dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng).

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu tại các thành ủy, tỉnh ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội và tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng, đại biểu lãnh đạo Quân đội có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Dự tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng có các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Trung ương, phòng họp Diên Hồng với 40.074 điểm cầu tại các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, với gần 2,8 triệu đại biểu tham dự.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Bộ Quốc phòng.

Hội nghị được tổ chức nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, trong các cấp ủy, tổ chức đảng về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Từ đó, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị trong tổ chức triển khai thực hiện, cụ thể hóa chương trình, kế hoạch hành động hiệu quả; bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: (i) Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; (ii) Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; (iii) Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; (iv) Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; (v) Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; (vi) Kết luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.

*Báo Quân đội nhân dân tiếp tục thông tin về hội nghị...