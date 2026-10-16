Hà Nội 'siết' hoạt động đăng kiểm, tăng cường kiểm tra xe khách và xe tải trọng lớn

Cụ thể, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các cơ sở đăng kiểm duy trì đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, dây chuyền và thiết bị phục vụ kiểm định.

Bảo đảm chất lượng kiểm định, hạn chế sai sót trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện trên địa bàn Thủ đô.

Đặc biệt thiết bị, dụng cụ kiểm tra hoạt động ổn định, chính xác, đáp ứng yêu cầu theo QCVN 103:2024/BGTVT.

Các đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn và kiểm định thiết bị theo quy định; không sử dụng thiết bị không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật hoặc có sai lệch ảnh hưởng đến kết quả kiểm định.

Ngoài ra cơ sở đăng kiểm cần rà soát, hoàn thiện quy trình nội bộ, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung kiểm tra đối với hoạt động kiểm định, chứng nhận cải tạo xe cơ giới và xe máy chuyên dùng.

Quy trình phải phù hợp quy định hiện hành và được niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tra cứu, tìm hiểu và thực hiện.

Cùng với đó, thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục, các hạng mục và phương pháp kiểm định theo quy định; không tự ý bỏ công đoạn, bỏ sót nội dung hoặc rút ngắn thao tác kiểm tra.

Đăng kiểm viên phải căn cứ tình trạng kỹ thuật thực tế của phương tiện, đối chiếu đúng yêu cầu kỹ thuật và mức độ khiếm khuyết, hư hỏng theo QCVN 122:2024/BGTVT để đưa ra kết quả đánh giá chính xác.

Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường kiểm tra đối với ô tô chở người trên 8 chỗ, không kể chỗ của người lái xe, nhất là xe khách đường dài, xe khách giường nằm và xe tải có khối lượng trên 7 tấn.

Đây là nhóm phương tiện cần được chú trọng trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Qua đó bảo đảm chất lượng kiểm định, hạn chế sai sót trong quá trình kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện.