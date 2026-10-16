Bệnh viện 199 tổ chức hội thảo về dinh dưỡng trong điều trị đột quỵ và lão khoa

Hội thảo tập trung vào hai chuyên đề thiết thực trong thực hành khám, chữa bệnh. Trong đó, chuyên đề “Dinh dưỡng cho người bệnh đột quỵ” do PGS.TS. Lâm Vĩnh Niên, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo. Chuyên đề “Dinh dưỡng lão khoa” do ThS.BS. Đoàn Duy Tân, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Tiết chế, Bệnh viện Phục hồi chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, trình bày.

Thông qua các báo cáo chuyên môn và thảo luận, hội thảo hướng đến nâng cao nhận thức về vai trò của dinh dưỡng trong điều trị toàn diện, đặc biệt đối với người bệnh đột quỵ và người cao tuổi. Việc đánh giá tình trạng dinh dưỡng, theo dõi và can thiệp kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, hỗ trợ phục hồi chức năng và cải thiện kết quả điều trị. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa định hướng phát triển công tác dinh dưỡng tại Bệnh viện 199, gắn với củng cố mạng lưới dinh dưỡng lâm sàng, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh theo hướng toàn diện, an toàn và phù hợp với nhu cầu điều trị.