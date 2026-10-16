72% mã số bảo hiểm xã hội chuyển sang số định danh cá nhân, căn cước công dân

Việc sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý góp phần tạo thuận lợi cho người lao động trong khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Thực hiện Kế hoạch số 3115/KH-BHXH, ngày 13/8/2026 của BHXH Việt Nam về chuyển đổi sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý trên các phần mềm nghiệp vụ, từ ngày 1/9/2026, việc chuyển đổi được triển khai trên toàn hệ thống BHXH Việt Nam.

Phạm vi triển khai bao gồm các phần mềm, hệ thống nghiệp vụ như: Thu và quản lý sổ, thẻ; xét duyệt chính sách; giao dịch BHXH điện tử; ứng dụng BHXH số VssID; kế toán tập trung; hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT); Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam và các phần mềm khác có sử dụng mã số BHXH, bộ mã quản lý.

Để bảo đảm tiến độ, BHXH tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT tổ chức rà soát, đối chiếu, cập nhật, bổ sung thông tin số ĐDCN/CCCD của người tham gia. Trong đó, tập trung xử lý các trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa chính xác hoặc chưa đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Cùng với đó, BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin chính xác, phối hợp hoàn thiện dữ liệu, góp phần nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và bảo đảm thông tin người tham gia BHXH, BHYT được quản lý thống nhất, đồng bộ.

Toàn tỉnh hiện còn 28% mã số BHXH chưa được chuyển đổi. Đây chủ yếu là những trường hợp chưa đủ điều kiện chuyển đổi tự động, như người tham gia chưa có số ĐDCN/CCCD hoặc đã có số nhưng thông tin chưa được xác thực chính xác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát, rà quét dữ liệu, xử lý các trường hợp còn vướng mắc và thực hiện chuyển đổi cho đến khi hoàn thành, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ giữa các phần mềm trong toàn ngành.

Việc sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý là bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH. Qua đó, góp phần chuẩn hóa dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân, đơn vị và doanh nghiệp trong quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện thủ tục hành chính liên quan.