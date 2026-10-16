Nữ thượng tá Công an được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định 2026

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ, Trưởng Ban Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai, cùng đồng đội thăm hỏi lão thành cách mạng

Công tác Hội ngày càng thiết thực với đời sống của phụ nữ, trẻ em

Là người dân tộc Tày, Thượng tá Nông Thị Minh Huệ lựa chọn khoác lên mình sắc phục Công an nhân dân để tiếp nối truyền thống gia đình, đồng thời thực hiện mong muốn được cống hiến sức mình, bảo vệ bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Hơn 3 thập kỷ công tác cũng là hành trình chị không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn và vun đắp tinh thần trách nhiệm với công việc.

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ.

Năm 2021, trên cương vị Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Nai, chị tích cực tham mưu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị triển khai các chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác Hội và phong trào phụ nữ; thực hiện nhiệm vụ về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em. Dù ở bất kỳ nhiệm vụ nào, chị cũng chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, hội viên, đưa hoạt động Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Dưới sự tham mưu, tổ chức triển khai của Ban Phụ nữ, nhiều phong trào, mô hình ý nghĩa được duy trì và nhân rộng. Đến nay, phụ nữ Công an thành phố có 51 công trình, mô hình, phần việc đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng đơn vị vững mạnh và vun đắp gia đình hạnh phúc.

Theo chị Huệ, hiệu quả của công tác Hội không chỉ được đo bằng số lượng phong trào hay những thành tích đạt được, mà quan trọng hơn là những thay đổi tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi hội viên; là sự gắn kết giữa đồng đội và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa từ đơn vị đến cộng đồng. Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua việc triển khai chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ cho biết: "Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ Công an thành phố nhận đỡ đầu 49 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và các nguyên nhân khác. Không chỉ hỗ trợ kinh phí từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng mỗi tháng cho từng em, các hội viên còn thường xuyên thăm hỏi, động viên, quan tâm đến sức khỏe, việc học tập, trao tặng sách vở, quần áo và những nhu yếu phẩm cần thiết, cam kết đồng hành đến khi các em tròn 18 tuổi. Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến lên đến 2 tỷ đồng".

"Chương trình "Mẹ đỡ đầu" vẫn đang tiếp tục được lan tỏa, chúng tôi chỉ mong sao giúp thêm những đứa trẻ thiếu vắng tình thương của cha mẹ có điểm tựa để yên tâm đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và vững tin vào tương lai" - Thượng tá Nông Thị Minh Huệ chia sẻ.

Đặc biệt, câu lạc bộ "Tư vấn pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình và xâm hại phụ nữ, trẻ em" đã góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng ngừa rủi ro cho thanh thiếu niên. Thông qua các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường, cảnh báo lừa đảo trên không gian mạng và phòng tránh xâm hại qua mạng, câu lạc bộ đã tiếp cận gần 20.000 học sinh, đồng thời tư vấn 1 trường hợp bị xâm hại.

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ thường xuyên gần gũi, chia sẻ với phụ nữ cơ sở.

Những việc làm ấy cho thấy công tác Hội không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào, mà từng bước đi sâu vào những vấn đề thiết thực của đời sống, góp phần bảo vệ phụ nữ, trẻ em và xây dựng môi trường xã hội an toàn, nhân văn.

Chủ động, sáng tạo vì Nhân dân phục vụ

Trong quá trình công tác, chị Nông Thị Minh Huệ luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, gắn phong trào phụ nữ với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tiễn.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ là sáng kiến "Kết nối yêu thương - Vượt qua đại dịch", được triển khai trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Với tinh thần tương thân, tương ái, cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh Đồng Nai đã may hơn 3.000 khẩu trang kháng khuẩn, trao tặng 100 lít gel sát khuẩn cho lực lượng phòng, chống dịch và người dân; vận động ủng hộ Quỹ vaccine với số tiền 128 triệu đồng. Hàng nghìn khẩu trang, hàng trăm thùng nước uống, mì gói cùng 43 tấn rau, củ, trái cây được huy động để hỗ trợ người dân tại các khu cách ly, phong tỏa.

Hưởng ứng chương trình "Nâng niu giá trị nông sản Việt - Kết nối yêu thương - Vượt qua đại dịch", cán bộ, hội viên và cán bộ, chiến sĩ còn chung tay tiêu thụ hơn 6,5 tấn vải thiều, mang về cho nông dân Bắc Giang hơn 170 triệu đồng.

Trong những ngày dịch bệnh căng thẳng, chị Huệ trực tiếp điều hành, phân công hội viên tham gia thực hiện chương trình "Gian hàng 0 đồng" của Công an tỉnh. Chỉ trong 1,5 tháng, lực lượng phụ nữ đã đóng gói khoảng 22.500 túi quà an sinh xã hội và 110 tấn gạo, với tổng kinh phí 15 tỷ đồng, để trao tặng người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó, chị cùng đồng đội tổ chức phục vụ bữa ăn hằng ngày cho gần 400 cán bộ, chiến sĩ trực chiến tập trung tại trụ sở Công an tỉnh trong gần 4 tháng.

Những phần việc tưởng chừng bình dị ấy lại trở nên đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn. Đó là những túi quà gửi đến người dân đang thiếu thốn, những suất ăn tiếp sức cho đồng đội làm nhiệm vụ xuyên ngày đêm, những chuyến hàng nông sản giúp người nông dân vượt qua thời điểm tiêu thụ khó khăn. Tất cả đều hướng đến một mục tiêu chung: không để sự sẻ chia bị gián đoạn ngay cả trong những thời khắc thử thách nhất.

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ (thứ 2 từ phải qua) trong chuyến đi tiếp sức cho vùng lũ.

Với những đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, chị Huệ được Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Không chỉ tích cực trong công tác an sinh xã hội, chị còn chủ động tham mưu triển khai hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử qua ứng dụng VNeID, thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công, góp phần thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Các tổ công tác lưu động được thành lập, đến những nơi đông người như công viên, siêu thị, chợ đêm, phố đi bộ; đồng thời hỗ trợ tận nhà những người cao tuổi neo đơn, người đau ốm, bệnh tật gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ. Qua đó, hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn đã hỗ trợ 6.345 lượt người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeID.

Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn Đồng Nai, đưa địa phương trở thành một trong 10 tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử, được Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương.

Từ công tác Hội đến chuyển đổi số, từ chăm lo an sinh xã hội đến tuyên truyền pháp luật, điểm chung trong cách làm của chị Huệ là luôn hướng hoạt động về cơ sở, lấy nhu cầu thực tế của người dân làm trọng tâm, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm và sức sáng tạo của cán bộ, hội viên.

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ (thứ 2 từ trái qua) cùng đồng đội hướng dẫn người dân tích hợp định danh điện tử.

Ký ức vùng lũ và những mái ấm nghĩa tình

Trong hành trình công tác, có những chuyến đi không chỉ để lại dấu ấn về nhiệm vụ hoàn thành, mà còn trở thành ký ức sâu đậm trong lòng người trải nghiệm. Với chị Nông Thị Minh Huệ, chuyến cứu trợ đồng bào vùng lũ Hòa Thịnh, Đắk Lắk, sau đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2025 là một kỷ niệm như thế.

Chị vẫn nhớ hành trình của đoàn công tác Công an thành phố Đồng Nai đến với người dân vùng lũ ngay sau khi nước rút. "Đoàn chúng tôi khi ấy với 12 chuyến xe, chở 120 tấn nhu yếu phẩm nối nhau lăn bánh trong đêm, mang theo sự khẩn trương và mong mỏi được tiếp sức cho đồng bào đang oằn mình trước những thiệt hại nặng nề. Suốt chặng đường dài, ánh đèn xe xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Mỗi thành viên trong đoàn đều hiểu rằng phía trước là những gia đình đang cần lương thực, nước uống và sự giúp đỡ kịp thời sau nhiều ngày chống chọi với thiên tai" - chị Huệ nhớ lại.

Khi trời vừa hửng sáng, đoàn có mặt tại điểm tập kết hàng cứu trợ ở trụ sở Công an tỉnh Phú Yên (cũ). Hàng hóa nhanh chóng được điều phối đến các địa bàn chịu thiệt hại nặng. Chị Huệ cùng đồng đội tiếp tục theo xe tiến về xã Hòa Thịnh, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của lũ lụt.

Trước mắt đoàn là khung cảnh khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi xót xa. Bùn đất phủ dày trên những con đường, dấu nước lũ in cao trên tường nhà. Nhiều ngôi nhà bị sập đổ, đồ đạc ngổn ngang; ô tô, xe máy nằm chỏng chơ sau khi bị dòng nước nhấn chìm. Những thiệt hại hiện hữu trên từng con đường, từng mái nhà như khắc sâu hơn nỗi nhọc nhằn mà người dân vừa trải qua.

Giữa khung cảnh ấy, những người dân đứng chờ các chuyến xe cứu trợ với gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi sau nhiều ngày chống chọi với lũ dữ. Với chị Huệ và các thành viên trong đoàn, điều cần làm lúc ấy là nhanh chóng đưa hàng hóa đến đúng nơi, đúng người, giúp bà con vơi bớt khó khăn trước mắt.

Trở về Đồng Nai, chị tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ chung tay hỗ trợ phụ nữ vùng lũ. Từ tinh thần tương thân, tương ái, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã xây tặng 2 "Nhà nhân ái", đồng thời hỗ trợ 6 mô hình sinh kế cho phụ nữ xã Hòa Thịnh bị lũ cuốn trôi nhà hoặc hư hỏng nặng, với tổng kinh phí 243 triệu đồng.

Lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Để tập hợp, phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, theo chị Huệ, trước hết người đứng đầu phải gương mẫu trong lời nói và hành động, giữ gìn đoàn kết nội bộ, tận tâm với công việc và không ngừng học tập, rèn luyện. Sự đồng thuận không thể chỉ hình thành từ những lời vận động, mà cần được xây dựng bằng uy tín, trách nhiệm và những việc làm cụ thể.

Chị luôn chú trọng kết nối, truyền cảm hứng, tạo điều kiện để mỗi cán bộ, hội viên được tham gia, được ghi nhận và trưởng thành qua công việc. Bởi khi mỗi người tìm thấy ý nghĩa trong phần việc của mình, những phong trào sẽ không còn dừng lại ở yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, mà trở thành sự tự nguyện cống hiến từ chính trái tim.

Tinh thần ấy còn được thể hiện qua chuyên mục "Mỗi tuần - Một câu chuyện đẹp" trên Fanpage Phụ nữ Công an thành phố Đồng Nai. Với 16 kỳ được đăng tải, chuyên mục góp phần giới thiệu, lan tỏa những tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu, những cách làm hay và việc làm giàu tính nhân văn trong công tác cũng như cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Đồng Nai bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Thượng tá Nông Thị Minh Huệ cùng đại biểu tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Những nỗ lực bền bỉ của chị Huệ và tập thể Hội Phụ nữ Công an thành phố đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu. Tập thể Hội liên tục được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong các năm 2022, 2023, 2024 và 2025; được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2024. Cá nhân chị được trao Giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân cùng nhiều bằng khen, giấy khen trong công tác Hội, phong trào phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống dịch Covid-19.

Song, có lẽ, giá trị sâu sắc nhất trong hành trình cống hiến của chị không chỉ nằm ở những danh hiệu, phần thưởng, mà còn hiện hữu trong những đứa trẻ có thêm điểm tựa đến trường, những gia đình khó khăn được hỗ trợ, những người dân vùng lũ có cơ hội dựng lại mái ấm và những hội viên ngày càng trưởng thành, gắn bó với phong trào.

Hơn 30 năm trong sắc phục Công an nhân dân, thượng tá Nông Thị Minh Huệ vẫn bền bỉ với lựa chọn của mình: tận tâm với công việc, trách nhiệm với tập thể và hết lòng vì nhân dân. Trên hành trình ấy, mỗi chương trình, mỗi mô hình, mỗi việc làm nghĩa tình đều góp thêm một nét đẹp cho hình ảnh người nữ chiến sĩ Công an thời kỳ mới.