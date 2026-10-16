Bên trong công trình hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc 24.000 tỷ đồng

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng với tổng chiều dài tuyến gần 60 km, đi qua địa bàn 9 xã thuộc tỉnh Nghệ An. Công trình có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại nút giao Hưng Tây cũ, điểm cuối đặt tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy kết nối liên thông sang nước Lào. Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng sẽ gia tăng mạnh mẽ năng lực kết nối giao thương và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng.

Nằm trên đoạn đầu tuyến đi qua khu vực Hưng Nguyên, Kim Liên và Đại Huệ, hầm Đại Huệ là công trình xuyên núi trọng điểm thuộc Gói thầu XL01 do liên danh Tập đoàn Đèo Cả và Công ty CP Xây lắp Thương mại Delta thực hiện. Trong đó, Tập đoàn Đèo Cả trực tiếp đảm nhiệm thi công phần hầm, phần tuyến và các công trình cầu.

Ghi nhận tại công trường cao tốc Vinh - Thanh Thủy giữa tháng 10/2026, hoạt động thi công tại hầm Đại Huệ đang được triển khai đồng bộ. Hệ thống máy móc hiện đại và công nhân kỹ thuật đã được huy động, tập trung cho các công đoạn cốt lõi như: đào ngầm, xử lý khối lượng đất đá phát sinh và gia cố vòm hầm.

Tại mũi thi công cửa hầm trái Đại Huệ, các máy móc, thiết bị chuyên dụng đang thực hiện công đoạn khoan phá địa chất phức tạp để mở lối cho tuyến cao tốc.

Trao đổi với Người Đưa Tin, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết, tại gói XL01, đơn vị đang huy động hơn 400 nhân sự và 117 đầu máy móc, thiết bị.

Hiện có 15 mũi thi công được triển khai, tập trung vào các hạng mục quyết định tiến độ như: cầu Đại Huệ, hầm Đại Huệ và công tác xử lý đất yếu.

Lực lượng kỹ sư và công nhân tại mũi thi công phía Tây đang liên tục bám công trường nhằm đảm bảo tiến độ và kiểm soát khối lượng đào hằng ngày.

Đối với phần tuyến, để chủ động nguồn đất đắp, Tập đoàn Đèo Cả được giao quản lý, khai thác mỏ Hồng Tân 1 tại xã Nam Đàn phục vụ gói thầu XL01. Mỏ có diện tích 6,68 ha, khối lượng được phép khai thác gần 990.000 m³.

Đến nay, khối lượng đất khai thác, sử dụng cho gói thầu ghi nhận theo bảng theo dõi vận chuyển là hơn 27.000 m³. Công tác quản lý bằng việc kết hợp trạm cân, camera, phiếu xuất mỏ và phiếu nhận tại công trường để đối chiếu từng chuyến xe, kiểm soát khối lượng, mục đích sử dụng.

Cấu trúc hầm Đại Huệ gồm 2 ống độc lập với chiều dài lần lượt là 495 m và 499 m, mặt cắt ngang mỗi ống rộng gần 15 m, được thiết kế cho 3 làn xe. Sau khi hoàn thành, công trình ngầm này sẽ giải quyết điểm nghẽn địa hình tại khu vực lõi núi Đại Huệ, bảo đảm năng lực thông xe liên tục trên toàn tuyến cao tốc.

“Hầm Đại Huệ đã mở cửa nhánh trái phía Tây ngày 24/9, hiện nhà thầu tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, phấn đấu thông hầm vào tháng 4/2027 và hoàn thành hầm vào tháng 3/2028. Hạng mục cầu Đại Huệ có chiều dài hơn 1,4km đã hoàn thành 20% khối lượng phần cọc khoan nhồi, dự kiến hoàn tất phần cọc trước 30/04/2027. Nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch đã đề ra theo chỉ đạo của UBND tỉnh Nghệ An, góp phần đưa tuyến cao tốc vào vận hành năm 2028”, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết thêm.

Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60 km, kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông tại khu vực Hưng Nguyên và Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Dự án có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng mức đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ mở thêm một trục kết nối quan trọng từ trung tâm Nghệ An với Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy và mạng lưới giao thông quốc gia. Tuyến đường được kỳ vọng tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, đi lại, mở rộng không gian phát triển về phía Tây, đồng thời tăng cường kết nối kinh tế giữa Nghệ An với các địa phương trong vùng và khu vực biên giới Việt Nam - Lào.