Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự, chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội với 40.074 điểm cầu tại các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu cơ sở, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc với tổng số 2.725.229 đại biểu tham dự; đồng thời, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số, phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự tại điểm cầu phường Phú An, TP. Hồ Chí Minh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Tây Ninh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Vĩnh Long; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

Dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương và điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; Ủy viên Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương; Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng ủy Chính phủ; Đảng ủy Quốc hội; Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các Tỉnh ủy, Thành ủy; lãnh đạo các ban, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã; lãnh đạo các phòng, ban, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp xã.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Theo chương trình Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Các đại biểu dự tại điểm cầu 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Các đại biểu tại điểm cầu 35 Ngô Quyền

Các đại biểu dự tại điểm cầu 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Các đại biểu dự tại điểm cầu 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Toàn cảnh điểm cầu 35 Ngô Quyền

Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục thông tin về Hội nghị...