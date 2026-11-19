Tại khu vực huấn luyện Trung đoàn Ra đa 291, không khí huấn luyện diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Nhận mệnh lệnh của đồng chí Thượng úy Nguyễn Thế Hoàn, Đài trưởng Trạm Ra đa 16, các thành viên kíp đài VRS-2DM nhanh chóng triển khai nhiệm vụ. Người kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, người chuẩn bị khí tài, người thực hiện các bước kết nối, kiểm tra đồng bộ. Từng vị trí được phân công rõ ràng, thao tác thực hiện chính xác, nhịp nhàng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra đa 291 duy trì canh trực sẵn sàng chiến đấu.

Khi đài ra đa chuyển sang trạng thái chiến đấu, các trắc thủ tập trung cao độ trước màn hình hiện sóng. Theo khẩu lệnh của đài trưởng, các thành viên thực hành tìm kiếm, phát hiện, bám sát mục tiêu, xác định cự ly, phương vị và kịp thời báo cáo về sở chỉ huy. Ở khu vực sở chỉ huy, chiến sĩ tiêu đồ liên tục tiếp nhận thông tin, xác định phương vị, đánh dấu đường bay của mục tiêu trên bản đồ. Các tình huống được đặt ra liên tiếp, đòi hỏi người chỉ huy phải bình tĩnh, quyết đoán, các thành viên trong kíp chiến đấu phải phối hợp chặt chẽ, xử trí đúng chức trách.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Bé, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Ra đa 291, yêu cầu tác chiến hiện đại đòi hỏi bộ đội phải nắm chắc lý thuyết chuyên ngành và thành thạo kỹ năng xử lý tình huống trên nền tảng khí tài mới. Vì vậy, đơn vị vận dụng hiệu quả phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc, an toàn, tiết kiệm”; bố trí lịch huấn luyện khoa học, xen kẽ lý thuyết với thực hành từ đơn giản đến phức tạp, từ phân đoạn đến hiệp đồng tổng hợp và rút kinh nghiệm kịp thời sau từng khoa mục.

Phía sau sự bình yên của bầu trời là những nỗ lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra đa 291. Họ đang ngày đêm canh trời, giữ những “mắt thần” luôn sáng, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời của Tổ quốc.

Hạ sĩ Nguyễn Khắc Khởi, trắc thủ đài VRS-2DM, Trạm Ra đa 16 chia sẻ: "Đối với người lính ra đa, chỉ cần một thao tác chưa chính xác cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả. Vì vậy, trong mỗi buổi huấn luyện, tôi luôn tập trung cao độ, chú ý lắng nghe hướng dẫn của cán bộ, tích cực thực hành để nắm chắc quy trình vận hành, sử dụng thành thạo các tính năng của khí tài".

Cùng với huấn luyện chuyên môn, Trung đoàn chú trọng luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, diễn tập chỉ huy - tham mưu, tập chiến thuật và diễn tập chiến thuật phân đội. Năm 2026, đơn vị tổ chức diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ; tham gia diễn tập chỉ huy - tham mưu một bên, hai cấp có một phần thực binh do Sư đoàn đạo diễn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Nội dung huấn luyện đội ngũ chiến thuật đài ra đa được triển khai hoàn thành theo kế hoạch; các đợt tập chiến thuật, diễn tập chiến thuật phân đội đạt chất lượng tốt.

Thông qua thực tiễn huấn luyện và diễn tập, năng lực tổ chức chỉ huy, điều hành, khả năng phối hợp giữa sở chỉ huy với các trạm, giữa cán bộ với chiến sĩ từng bước được nâng lên. Đặc biệt, việc tiếp nhận, khai thác các trang bị, khí tài ra đa mới, trong đó có đài VRS-SRS, đã tạo động lực để cán bộ, nhân viên chuyên môn tích cực học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức, từng bước làm chủ công nghệ hiện đại.

Nếu trên thao trường, khí thế huấn luyện thể hiện ở tinh thần say mê học tập, rèn luyện, thì tại các trận địa vùng cao, ý chí của người lính ra đa còn được thử thách bởi điều kiện sinh hoạt, thời tiết khắc nghiệt.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 291 kiểm tra bảo đảm ra đa sẵn sàng chiến đấu.

Con đường dẫn lên Trạm Ra đa 31 quanh co, nhiều đoạn men theo sườn núi, một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Mùa hè thường xuyên xuất hiện mưa lớn, giông lốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở; mùa đông có thời điểm nhiệt độ xuống còn 2 độ C, sương mù bao phủ. Trong điều kiện ấy, cán bộ, chiến sĩ vừa phải duy trì nghiêm chế độ trực, vừa bảo đảm khí tài hoạt động ổn định, thông suốt.

Tại Trạm Ra đa 16, khó khăn còn đến từ nguồn nước sinh hoạt và việc bảo đảm hậu cần. Nước phải qua bốn trạm bơm mới đưa được lên đơn vị; các nhu yếu phẩm phải vận chuyển từ chân núi theo những chuyến xe tiếp phẩm. Những ngày mưa kéo dài, đường trơn trượt, sạt lở khiến việc đi lại, vận chuyển càng thêm vất vả.

Thượng úy Nông Đức Văn, Chính trị viên Trạm Ra đa 31 cho biết, thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và công tác của bộ đội. Bởi vậy, cùng với duy trì nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị luôn chú trọng giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, xây dựng quyết tâm để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với trận địa.

Chiều buông trên núi rừng Đông Bắc, những cánh sóng ăng-ten vẫn miệt mài quay giữa mây trời. Trong các phòng máy, cán bộ, chiến sĩ tập trung theo dõi từng tín hiệu; trên các vọng quan sát, những đôi mắt vẫn chăm chú hướng về phía chân trời. Phía sau sự bình yên của bầu trời là những nỗ lực huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Ra đa 291. Họ đang ngày đêm canh trời, giữ những “mắt thần” luôn sáng, góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời biên cương của Tổ quốc.