Ngày 27/11, tại trường bắn TB1, Ban chỉ đạo diễn tập Bộ Quốc phòng tổ chức diễn tập thực binh bắn đạn thật tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội.

Dự và chỉ đạo diễn tập có Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng (Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập); Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng.

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Các lực lượng tham gia diễn tập.

Với đề mục “Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hiệp đồng với Quân chủng Phòng không - Không quân và các lực lượng tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô”, cuộc diễn tập gồm nhiều nội dung như thực hành tổ chức trinh sát, thông báo, báo động phòng không, kết hợp sơ tán nhân dân; thực hành đánh địch tiến công hỏa lực đường không trên các hướng, tập trung hướng chủ yếu, thứ yếu; đồng thời triển khai khắc phục hậu quả sau từng đợt tiến công.

Quá trình thực hành diễn tập thể hiện sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng phòng không, không quân với các lực lượng tham gia, góp phần nâng cao khả năng xử trí tình huống và tổ chức tác chiến bảo vệ mục tiêu, địa bàn.

Điểm nổi bật của diễn tập là việc sử dụng nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật do Quân đội nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cải tiến, gồm: tên lửa, pháo, súng, phương tiện bay không người lái, khí tài thông tin, tác chiến điện tử, các loại đạn, vật nổ...

Mục tiêu bị tiêu diệt trong diễn tập.

Qua đó góp phần kiểm nghiệm khả năng khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong nhiệm vụ tác chiến vòm phòng không bền vững.

Kết thúc diễn tập, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương các lực lượng đã nỗ lực, hoàn thành tốt các nội dung thực hành, thực binh, bước đầu thể hiện được ý định tác chiến của Bộ Tổng tham mưu, nhất là trong tổ chức hiệp đồng, vận dụng nội dung mới, phương pháp mới, cách đánh mới.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trước sự phát triển nhanh chóng của phương tiện bay không người lái (UAV), các lực lượng cần nghiên cứu, đánh giá sát đặc điểm, phương thức hoạt động, mức độ nguy hiểm và khả năng gây hại của từng loại phương tiện.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu trao quà tặng các lực lượng tham gia diễn tập.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, UAV có chủng loại đa dạng, hoạt động trên nhiều địa hình, độ cao; phương thức điều khiển, sử dụng cũng ngày càng linh hoạt, phức tạp.

Vì vậy, các đơn vị phải chủ động nắm chắc khu vực triển khai, vị trí điều khiển UAV, tổ chức chỉ huy, điều hành; sử dụng đa dạng vũ khí, trang bị, phương tiện để phát hiện, chế áp, tiêu diệt UAV; phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong phòng, chống UAV.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, sau diễn tập, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm, tham mưu phối hợp với địa phương xây dựng, hoàn thiện hệ thống công trình phòng thủ, trận địa, hầm hào, công sự bảo đảm khoa học, phù hợp điều kiện thực tế; xây dựng phương án sơ tán, bảo vệ nhân dân sát địa bàn, sát tình huống, hướng dẫn cụ thể cho nhân dân cách phòng tránh bom, đạn khi có tình huống địch tập kích đường không.

Quá trình xây dựng phương án tác chiến phải bám sát đặc điểm, thủ đoạn, phương thức hoạt động của đối tượng, không chủ quan, máy móc, bảo đảm tính khả thi và khả năng xử trí linh hoạt khi có tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khí tài tại diễn tập.

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Lãnh đạo Bộ Quốc phòng động viên các lực lượng tham gia diễn tập.