Đặt hàng công nghệ từ nhu cầu thực tiễn

Sáng 27/11, UBND TP Cần Thơ phối hợp với Đại học Cần Thơ tổ chức diễn đàn quốc tế phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ III năm 2026 (SDMD 2026), với chủ đề "Công nghệ chiến lược và ứng dụng thực tiễn - Động lực phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long".

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 50% sản lượng lúa, 65% thủy sản nuôi trồng, 70% trái cây và trên 90% lượng gạo xuất khẩu cả nước. Tuy nhiên, vùng đang đối mặt nhiều thách thức từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sụt lún, sạt lở, hạn hán và xâm nhập mặn.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, vấn đề không chỉ là lựa chọn công nghệ nào mà quan trọng hơn là công nghệ đó giải quyết được bài toán gì của vùng, làm thế nào để kết quả nghiên cứu nhanh chóng đi vào sản xuất, kinh doanh và tạo giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Tuyên, Cần Thơ xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thời gian qua, Cần Thơ đã thành lập Khu Công nghệ cao quy mô 200ha tại phường Ô Môn, đưa vào hoạt động Trung tâm đổi mới sáng tạo Innovation Hub 4.0 và ra mắt Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, thành phố đã ban hành danh mục 16 bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Đại biểu tham gia diễn đàn sáng 27/11.

Một trong những lĩnh vực ưu tiên là nông nghiệp xanh, thích ứng biến đổi khí hậu. Cần Thơ đang triển khai lộ trình nhân rộng hơn 170.000ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp, đặt ra nhu cầu ứng dụng công nghệ đo đạc, báo cáo, thẩm định phát thải (MRV), tự động hóa và số hóa sản xuất.

"Xây dựng hạ tầng và ban hành cơ chế mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là phải thu hút nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và hình thành những sản phẩm có giá trị thực chất", ông Tuyên nhấn mạnh.

Triển khai nhiệm vụ nghiên cứu liên vùng

Đồng quan điểm, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng đề nghị Đại học Cần Thơ phát huy vai trò đầu mối, phối hợp với các trường đại học, địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ nghiên cứu liên vùng, gắn đào tạo nhân lực với ứng dụng công nghệ.

Theo Thứ trưởng, hiệu quả của một đề tài không chỉ nằm ở sản phẩm nghiên cứu mà còn ở khả năng đội ngũ tại địa phương tiếp tục sử dụng, cải tiến công nghệ sau khi đề tài kết thúc.

Đại học Cần Thơ hiện có 138 phòng thí nghiệm và trại thực nghiệm tại nhiều vùng sinh thái. Trường đã có những kết quả nghiên cứu gắn với sản xuất như hai giống lúa Nông Dân 1, Nông Dân 2 được công nhận lưu hành, quy trình lai tạo cá tra chịu mặn và các giải pháp phục vụ Đề án một triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp.

Tuy nhiên, kinh phí kiểm chứng công nghệ ở quy mô sản xuất vẫn là khâu khó. Thứ trưởng đề nghị các bên thống nhất ngay từ đầu về sản phẩm, điều kiện thử nghiệm và trách nhiệm chuyển giao; đồng thời giao Đại học Cần Thơ phối hợp với các trường ở An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long lựa chọn những nhiệm vụ nghiên cứu chung như chia sẻ dữ liệu dự báo xâm nhập mặn, khảo nghiệm giống thủy sản ở các mức độ mặn khác nhau.

Giáo sư Wen-Hsi Lee (ảnh trái) cùng giáo sư Ang Yee Sin trình bày tham luận chuyển đổi số, công nghệ thu hút sự quan tâm của đại biểu.

Kết nối đào tạo, nghiên cứu với công nghiệp

Không chỉ tập trung vào công nghệ phục vụ nông nghiệp, các tham luận tại diễn đàn còn mở rộng sang bán dẫn, AI và vật liệu mới.

Chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành bán dẫn Đài Loan, giáo sư Wen-Hsi Lee cho rằng, lợi thế của Đài Loan không chỉ nằm ở năng lực sản xuất chip mà còn ở hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và chính sách của chính phủ.

Đài Loan có hệ thống đào tạo nhân lực nhiều tầng, từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ, với định hướng chuyên môn rõ ràng. Nhân lực trình độ tiến sĩ tập trung nghiên cứu và phát triển, kỹ sư trình độ thạc sĩ đảm nhiệm sản xuất, trong khi kỹ sư trình độ cử nhân tham gia vận hành, quản lý thiết bị.

Theo ông, việc doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, cung cấp bài toán kỹ thuật và thiết bị giúp rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu với nhu cầu công nghiệp.

TS Nguyễn Thanh Hùng, Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ về phát triển công nghệ.

Ở lĩnh vực AI, TS Nguyễn Thanh Hùng, Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, muốn phát triển công nghệ cần đồng thời có bốn yếu tố: nhân lực, hạ tầng tính toán, dữ liệu và bài toán thực tiễn.

Theo ông, Nhà nước có lợi thế về thể chế, ngân sách và khả năng đặt hàng; trường đại học có đội ngũ nghiên cứu, phòng thí nghiệm; doanh nghiệp nắm nhu cầu, dữ liệu, nguồn vốn và thị trường. Tuy nhiên, nguồn lực giữa các chủ thể còn phân tán. Cần tăng cường hợp tác Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, chia sẻ hạ tầng, dữ liệu và rủi ro nghiên cứu để thúc đẩy hoàn thiện, thương mại hóa sản phẩm công nghệ.

Đề xuất 10 bài toán lớn cho toàn vùng Từ thực tiễn Đồng bằng sông Cửu Long, PGS.TS Nguyễn Thái Nghe, đại diện Đại học Cần Thơ, đề xuất xác định 10 bài toán công nghệ chiến lược, tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất. Trong đó, an ninh nguồn nước, dự báo hạn hán, xâm nhập mặn và sụt lún đất là những vấn đề cấp thiết. Các giải pháp IoT, trí tuệ nhân tạo (AI), cảm biến số và công nghệ viễn thám có thể hỗ trợ dự báo, giám sát và tối ưu hóa nguồn nước. Đối với nông nghiệp, cần phát triển canh tác thông minh, ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), nông nghiệp chính xác; đồng thời tăng cường giám sát môi trường, dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Các bài toán khác gồm bảo quản, chế biến nông sản, tối ưu logistics, xây dựng dữ liệu dùng chung, phát triển năng lượng sạch, kinh tế biển và nguồn nhân lực công nghệ cao. Theo PGS.TS Nguyễn Thái Nghe, cần chuyển từ nghiên cứu công nghệ đơn lẻ sang giải quyết những bài toán thực tiễn có sản phẩm đầu ra cụ thể; từ nghiên cứu riêng lẻ sang chương trình liên kết vùng và từng bước làm chủ công nghệ. Đại học Cần Thơ được kỳ vọng giữ vai trò kết nối các trường, địa phương và doanh nghiệp trong quá trình này.