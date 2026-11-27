Đường bộ đẩy nhanh chuyển đổi, mở rộng hạ tầng sạc

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, thay thế, điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 876/QĐ-TTg.

Dự thảo Quyết định đề xuất từ năm 2030, phấn đấu 100% ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly đến 300km khi đầu tư mới hoặc thay thế chuyển sang sử dụng xe thuần điện, năng lượng xanh (ảnh minh họa).

Dự thảo đề xuất cụ thể hóa lộ trình chuyển đổi đối với từng lĩnh vực vận tải, tập trung vào nhóm phương tiện có tiềm năng chuyển đổi, công nghệ khả thi và khả năng triển khai hạ tầng.

Các mục tiêu được xác định theo từng giai đoạn, đồng thời kết hợp giải pháp khuyến khích, đầu tư và từng bước hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Đối với lĩnh vực đường bộ, từ năm 2030, dự thảo đề xuất phấn đấu 100% xe buýt, ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định có cự ly đến 300km khi đầu tư mới hoặc thay thế chuyển sang sử dụng xe thuần điện, năng lượng xanh, xe điện hóa có phạm vi hoạt động thuần điện từ 250km trở lên hoặc xe có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng tiêu thụ.

Mục tiêu này không áp dụng đối với các tuyến hoạt động chủ yếu tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện hạ tầng cung cấp năng lượng còn hạn chế.

Cùng với đó, từng bước thúc đẩy tăng tỷ lệ ô tô, xe mô tô, xe gắn máy và xe máy chuyên dùng chuyển sang sử dụng xe điện hóa, năng lượng xanh. Hạ tầng sạc được định hướng phát triển đồng bộ, trước mắt trên các tuyến quốc lộ, trong phạm vi 60km có ít nhất một trạm sạc, trừ đường cao tốc được bố trí trạm sạc theo hệ thống trạm dừng nghỉ. Tối thiểu 10% trạm sạc tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng và năng lượng tái tạo.

Trong giai đoạn 2031 - 2050, từ năm 2040, phấn đấu 100% ô tô kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa, xe vận tải người và hàng hóa nội bộ, xe trung chuyển khi đầu tư mới hoặc thay thế chuyển sang sử dụng xe thuần điện, năng lượng xanh, xe điện hóa có phạm vi hoạt động thuần điện từ 250km trở lên hoặc xe có tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% tổng năng lượng.

Đồng thời, từng bước hạn chế, tiến tới xem xét dừng sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sử dụng trong nước.

Đến năm 2050, phấn đấu 100% xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh; toàn bộ bến xe, trạm dừng nghỉ đạt tiêu chí xanh. Hệ thống trạm sạc, trạm đổi pin và hạ tầng cung cấp năng lượng xanh được hoàn thiện trên phạm vi toàn quốc.

Dự thảo đề xuất giai đoạn 2026 - 2030, thí điểm sử dụng phương tiện chạy điện, năng lượng xanh trên các tuyến đường sắt hiện hữu (ảnh minh họa).

Đường sắt, đường thủy từng bước chuyển đổi

Với đường sắt, giai đoạn 2026 - 2030, dự thảo đề xuất thí điểm sử dụng phương tiện chạy điện, năng lượng xanh trên các tuyến hiện hữu, đồng thời định hướng đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt mới theo hướng điện khí hóa.

Các phương tiện hết niên hạn được thay thế theo lộ trình bằng phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh. Trang thiết bị bốc xếp tại nhà ga cũng từng bước chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh.

Từ năm 2040, từng bước hạn chế, tiến tới xem xét dừng sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện, thiết bị giao thông đường sắt sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sử dụng trong nước. Đến năm 2050, phấn đấu 100% đầu máy, toa xe đường sắt sử dụng điện, năng lượng xanh; toàn bộ trang thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại các nhà ga chuyển đổi sang năng lượng xanh.

Đối với đường thủy nội địa, lộ trình chuyển đổi được cân nhắc theo hướng có trọng tâm, ưu tiên những khu vực có điều kiện hạ tầng phù hợp, tuyến vận tải khách, du lịch và địa bàn có yêu cầu cao về bảo vệ môi trường.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, chuyển đổi phương tiện thủy chở khách trên một số tuyến du lịch, khu vực phù hợp sang sử dụng điện, năng lượng xanh; đồng thời thúc đẩy đầu tư đóng mới, nhập khẩu và chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Từ năm 2031, phấn đấu 100% phương tiện thủy nội địa kinh doanh vận tải khách du lịch tại khu du lịch quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, di tích quốc gia đặc biệt khi đầu tư mới hoặc thay thế chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Từ năm 2040, từng bước hạn chế, tiến tới xem xét dừng đóng mới phương tiện thủy nội địa sử dụng nhiên liệu hóa thạch để sử dụng trong nước. Đến năm 2050, phấn đấu 100% phương tiện thủy nội địa và phương tiện, thiết bị tại các cảng sử dụng nhiên liệu hóa thạch chuyển đổi sang điện, năng lượng xanh.

Để hỗ trợ quá trình này, dự thảo định hướng phát triển hạ tầng cung cấp điện, năng lượng xanh tại các cảng, bến thủy nội địa có lưu lượng vận tải lớn; từng bước hoàn thiện tiêu chí cảng, bến thủy nội địa xanh và nhân rộng các mô hình phù hợp.

Bộ Xây dựng đề xuất đến năm 2040, phấn đấu 100% cảng biển quốc tế áp dụng tiêu chí cảng xanh (ảnh minh họa).

Hàng hải hướng tới cảng xanh, tàu sử dụng năng lượng xanh

Đối với hàng hải, giai đoạn 2026 - 2030, dự thảo đề xuất thí điểm các giải pháp sử dụng năng lượng xanh phù hợp đối với một số loại tàu biển, ưu tiên lựa chọn tuyến vận tải, tuyến tàu khách, tàu dịch vụ cảng hoặc loại tàu có hành trình ổn định.

Cùng với đó, phát triển hệ thống cấp điện bờ, điện hóa thiết bị xếp dỡ, phương tiện phục vụ trong cảng và hệ thống quản lý năng lượng tại một số cảng biển lớn.

Từ năm 2031, phấn đấu 100% phương tiện, trang thiết bị đầu tư mới hoạt động trong phạm vi cảng biển chuyển sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Đến năm 2040, phấn đấu 100% cảng biển quốc tế áp dụng tiêu chí cảng xanh.

Đến năm 2050, phấn đấu 100% tàu biển hoạt động tuyến nội địa ứng dụng các giải pháp, công nghệ sử dụng năng lượng xanh; phương tiện, trang thiết bị hoạt động trong phạm vi cảng biển chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh.

Các giải pháp đi kèm tập trung vào triển khai hệ thống cấp điện bờ tại các cảng biển quan trọng, cảng cửa ngõ, cảng có sản lượng lớn và các bến tiếp nhận tàu container, tàu khách, tàu dịch vụ. Bộ tiêu chí cảng xanh cũng được hoàn thiện theo hướng bao quát các nội dung về phát thải, sử dụng năng lượng hiệu quả, năng lượng tái tạo, điện hóa thiết bị, quản lý chất thải và môi trường.

Dự thảo đề xuất từ năm 2035 phấn đấu 100% phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu bay chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh (ảnh minh họa).

Hàng không thúc đẩy SAF, điện hóa phương tiện mặt đất

Trong lĩnh vực hàng không, dự thảo đề xuất thúc đẩy sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) trên một số đường bay nội địa, xây dựng kế hoạch sử dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam và phấn đấu 100% cảng hàng không quốc tế có hạ tầng cung ứng SAF.

Từ năm 2028, phấn đấu phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu bay khi đầu tư mới chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh, trừ những phương tiện, thiết bị đặc thù chưa có giải pháp công nghệ phù hợp.

Từ năm 2035, SAF phấn đấu chiếm tối thiểu 1% tổng lượng nhiên liệu hàng không tiêu thụ cho hoạt động vận tải hàng không nội địa. Đồng thời, phấn đấu 100% phương tiện, thiết bị hoạt động trong khu bay chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh, ngoại trừ những phương tiện, thiết bị đặc thù chưa có giải pháp công nghệ phù hợp.

Đến năm 2040, tỷ lệ SAF phấn đấu đạt tối thiểu 5% và đến năm 2050 đạt tối thiểu 50% tổng lượng nhiên liệu hàng không tiêu thụ cho hoạt động vận tải hàng không nội địa.

Để thúc đẩy các mục tiêu này, dự thảo định hướng đầu tư, hoàn thiện hạ tầng tiếp nhận, vận chuyển, tồn trữ, phối trộn, kiểm soát chất lượng, cấp phát và tra nạp SAF tại cảng hàng không; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, phân phối nhiên liệu hàng không bền vững.

Cùng với chuyển đổi phương tiện, thiết bị mặt đất, hạ tầng cấp điện, trạm sạc và năng lượng tái tạo được ưu tiên tích hợp trong quá trình đầu tư mới, mở rộng, cải tạo cảng hàng không. Các giải pháp tối ưu hoạt động bay, khai thác mặt đất, sử dụng bộ nguồn cấp điện mặt đất thay thế bộ nguồn phụ và tăng cường quản lý năng lượng cũng được định hướng triển khai.

Dự thảo đồng thời đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về tiêu thụ năng lượng, SAF và phát thải hàng không, thống nhất phương pháp đo đạc, báo cáo, thẩm tra, đáp ứng yêu cầu của CORSIA, qua đó hỗ trợ quản lý, giám sát quá trình chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực hàng không.