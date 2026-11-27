TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa công nghiệp đường sắt từ tối thiểu 20% trong giai đoạn 2026 - 2030 lên 50 - 70% trong giai đoạn 2035 - 2040, hướng tới từng bước làm chủ công nghệ và phát triển năng lực sản xuất trong nước. Thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Định hướng phát triển hệ sinh thái và chuỗi giá trị ngành công nghiệp đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị”, do Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) tổ chức ngày 27/11.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật (Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh), trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo ông Trần Chí Hùng, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật (Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh), đơn vị đang chủ trì xây dựng Đề án mua sắm tập trung hàng hóa công nghiệp đường sắt giai đoạn 2026 - 2035. Mục tiêu của đề án là bảo đảm các tuyến metro sử dụng chung tiêu chuẩn, công nghệ và có khả năng liên thông với nhau. Đề án gắn liền với lộ trình nội địa hóa chia làm 3 giai đoạn cụ thể.

Giai đoạn 1 (2026 - 2030) đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 20%, tập trung mua sắm lô đầu tiên cho các tuyến khởi công sớm; chuẩn hóa công nghệ, tạo quy mô đàm phán; yêu cầu liên danh với doanh nghiệp Việt Nam và đào tạo kỹ sư tại cơ sở sản xuất.

Giai đoạn 2 (2030 - 2035) phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu 35%, mở rộng phạm vi các hạng mục sản xuất, lắp ráp trong nước; chuyển giao sâu hơn về thiết kế kỹ thuật và hình thành năng lực đại tu trong nước.

Giai đoạn 3 (2035 - 2040) đặt mục tiêu tỷ lệ nội địa hóa từ 50 - 70%, theo đó ưu tiên đặt hàng doanh nghiệp Việt Nam hoặc liên doanh có vốn trong nước chi phối; từng bước làm chủ sản xuất vỏ tàu, nội thất và một số hệ thống phụ trợ.

Ông Trần Chí Hùng cho rằng, quá trình chuyển giao công nghệ cần sự chung tay của nhiều doanh nghiệp và trường đại học để góp phần triển khai thành công Đề án. Đặc biệt, giai đoạn 3 với mục tiêu nội địa hóa từ 50 - 70% là yêu cầu lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp và Ban Quản lý Đường sắt đô thị trong đánh giá năng lực, thúc đẩy quá trình nội địa hóa.

Ở góc độ khoa học và công nghệ, theo bà Ngô Thị Tú Trinh, Quyền Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và công nghệ trẻ (Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh), bài toán đặt ra không chỉ là xây dựng bao nhiêu tuyến đường sắt, mà là năng lực công nghệ thành phố tích lũy được sau đầu tư để hình thành chuỗi cung ứng và làm chủ vòng đời hệ thống.

“Một dự án đường sắt là một tổ hợp công nghệ có tính tích hợp rất cao. Đây cũng là thị trường tiềm năng cho nhiều lĩnh vực công nghệ khác như trí tuệ nhân tạo, IoT, robot, tự động hóa, vật liệu tiên tiến và an ninh mạng. Nếu có định hướng phù hợp ngay từ đầu, nhu cầu đầu tư và vận hành đường sắt có thể trở thành động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp công nghệ trong nước”, bà Ngô Thị Tú Trinh nhận định.

Ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1 (HURC1), báo cáo tại Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Từ thực tiễn gần hai năm vận hành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên, ông Trần Đăng Thành, Phó Giám đốc Công ty HURC1 cho biết, lộ trình nội địa hóa và làm chủ công nghệ được xác định theo 3 cấp độ. Cấp độ 1 là bảo dưỡng theo phạm vi chuyển giao, khảo sát phụ tùng, vật tư và dụng cụ. Cấp độ 2 là phát triển dịch vụ, sản xuất cấu phần khi có đầy đủ tài liệu, quyền sử dụng và thử nghiệm. Cấp độ 3 là tham gia cung cấp giải pháp cho các dự án mới trên cơ sở kết quả đã được xác nhận.

Theo ông Trần Đăng Thành, hiện có 6 nhóm sản phẩm tiềm năng để phát triển hệ sinh thái và nội địa hóa công nghệ, gồm: phụ tùng, linh kiện; vật tư tiêu hao; dụng cụ bảo dưỡng; mô hình, học liệu; phần mềm, dữ liệu và dịch vụ kỹ thuật. Công ty HURC1 hiện đã có một số phần mềm phục vụ công tác vận hành, bảo trì.

Dù vậy, quá trình phát triển công nghiệp đường sắt trong nước vẫn còn nhiều thách thức. Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đức, Viện trưởng Viện Đường sắt tốc độ cao (Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh), Việt Nam hiện chưa có hệ thống tiêu chuẩn riêng cho ngành đường sắt, phần lớn vẫn áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài. Bên cạnh đó, việc thiếu tiêu chuẩn giao diện khiến các hệ thống khó tích hợp và mở rộng; sự phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ độc quyền làm tăng chi phí bảo trì, nâng cấp và giảm tính cạnh tranh. Năng lực sản xuất trong nước còn hạn chế, chủ yếu đáp ứng các hạng mục có hàm lượng công nghệ thấp và trung bình.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Theo các chuyên gia, những cơ chế, chính sách hiện hành đang tạo điều kiện thuận lợi để TP. Hồ Chí Minh triển khai xây dựng mạng lưới đường sắt. Trong số đó, các dự án đường sắt đô thị và phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) được áp dụng một số cơ chế đặc thù như không phải thực hiện quy trình lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định thông thường; thành phố được quyết định chủ trương đầu tư mà không phải trình Quốc hội.

Thành phố cũng được phép lập thiết kế kỹ thuật tổng thể (FEED) thay cho thiết kế cơ sở trong báo cáo nghiên cứu khả thi; phân chia dự án thành phần, tiểu dự án theo cơ chế riêng và tách công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án độc lập.

Về huy động và bố trí vốn, ngân sách Trung ương có thể bổ sung tối đa 209.500 tỷ đồng cho TP. Hồ Chí Minh trong các kỳ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030 và 2031 - 2035. Thành phố được phép huy động vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài theo cơ chế đặc thù và khai thác, phát triển quỹ đất quanh nhà ga.

Hành khách tại ga Nhà hát Thành phố đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Hành khách quét mã QR qua cổng tại ga Nhà hát Thành phố đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Hành khách mua vé tại ga Nhà hát Thành phố đi tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Hành khách quét mã QR qua cổng tại ga Nhà hát Thành phố trên tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN