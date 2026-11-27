Các chuyên gia từ UEC - Aviadvigatel và UEC - Perm Motors (thuộc Tập đoàn Động cơ Thống nhất UEC của Tập đoàn Nhà nước Rostec, đồng thời là thành viên của Liên minh Kỹ thuật Nga) đã trình bày kết quả của các dự án động cơ PD-14, PD-8 và PD-35 tại Hội nghị Khoa học và Kỹ thuật Toàn Nga lần thứ 27 "Kỹ thuật Hàng không vũ trụ, Công nghệ cao và Đổi mới AKTTI-2026".

Động cơ trình diễn công nghệ PD-35 đã hoàn thành đầy đủ hai giai đoạn thử nghiệm, chứng minh tính đúng đắn của thiết kế và các giải pháp công nghệ. Mục tiêu trước mắt của các nhà thiết kế là hoàn thiện và đưa công nghệ quan trọng lên mức độ sẵn sàng Cấp 6, cho phép thử nghiệm khả năng vận hành.

Ông Alexander Inozemtsev, Tổng Giám đốc kiêm Kỹ sư trưởng của UEC-Aviadvigatel, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga và Anh hùng Lao động Liên bang Nga, đã trình bày báo cáo mang tên "Những thách thức và xu hướng toàn cầu trong sản xuất động cơ máy bay dân dụng" tại phiên họp toàn thể của AKTTI-2026.

Hiện nay, UEC chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quan trọng trong Tập đoàn Nhà nước Rostec, bao gồm phát triển và sản xuất hàng loạt các loại động cơ đáng tin cậy và cạnh tranh cho máy bay dân dụng trong nước, giúp đảm bảo chủ quyền công nghệ.

Trong khuôn khổ chương trình PD-35, một động cơ trình diễn công nghệ đã được chế tạo. Nó đã hoàn thành đầy đủ hai giai đoạn kiểm tra trên một giàn thử nghiệm độc đáo dành cho các động cơ có lực đẩy từ 24 đến 50 tấn, khẳng định tính hiệu quả của thiết kế và giải pháp công nghệ được sử dụng.

Tính đến thời điểm này, việc phát triển 20 công nghệ quan trọng để tạo ra các động cơ lực đẩy cao vẫn đang tiếp tục. Các nhà thiết kế đang nỗ lực phát triển chúng lên mức độ sẵn sàng cấp 6, cho phép áp dụng vào nội dung phát triển tiếp theo.

"Chúng tôi đang hoàn thành giai đoạn nghiên cứu và phát triển kéo dài 10 năm cho chương trình PD-35. Chúng tôi đã làm chủ các công nghệ chế tạo cánh quạt và vỏ quạt làm bằng vật liệu composite polymer, buồng đốt kiểu nghèo nhiên liệu phát thải thấp, ổ trục chịu tải cao đáng tin cậy, công nghệ hàn ma sát, và nhiều hơn nữa.

Cùng với các viện nghiên cứu trong ngành, chúng tôi liên tục nghiên cứu các hợp kim mới với các đặc tính độ bền được cải thiện. Kế hoạch của chúng tôi bao gồm việc bắt đầu phát triển các khái niệm thiết kế cho động cơ máy bay với tỷ lệ bỏ qua cực cao, hệ thống truyền động quạt bằng bánh răng và quạt cánh quạt hở.

Để đạt được điều này, chúng tôi phải làm chủ công nghệ máy phát khí có thể mở rộng cho các động cơ tiên tiến với lực đẩy từ 8 đến 50 tấn, công nghệ hộp số mạnh mẽ, cánh quạt và vòi phun có thể điều chỉnh và công nghệ động cơ mạnh mẽ hơn đã nghiên cứu trong quá trình phát triển PD-35", ông Inozemtsev nói rõ.

Động cơ PD-35 với lực đẩy danh nghĩa 35 tấn sẽ dùng cho các máy bay lớn nhất của Nga.

Các công ty có trụ sở tại Perm đang tham gia với tư cách là nhà thầu phụ trong việc phát triển động cơ PD-8 cho máy bay Superjet, hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ của mình.

Năm nay, động cơ đã nhận được chứng nhận kiểu loại và công việc đang tiếp tục với tốc độ nhanh chóng. Chương trình PD-14 dành cho máy bay chở khách MS-21 đang trong giai đoạn phát triển để sản xuất hàng loạt.

Tổng cộng hơn 250 bài trình bày toàn thể và chuyên đề đã được gửi đến hội nghị, dẫn đến hơn 20 bài báo được xuất bản trên tạp chí khoa học "PNRPU Bulletin. Aerospace Engineering".

Các chuyên gia từ phòng thiết kế và nhà máy sản xuất đã trình bày 18 bài báo trong 4 chuyên đề của hội nghị.

Những chủ đề nghiên cứu bao gồm các vấn đề hiện tại trong chế tạo động cơ hiện đại, bao gồm phân tích phương pháp điều khiển cho turbine khí với buồng đốt phát thải thấp, lựa chọn phương pháp tạo hình cho bộ phận thành dày làm bằng vật liệu composite polymer, và việc ứng dụng công nghệ sản xuất bồi đắp cho dụng cụ tạo khuôn mẫu sáp trong đúc khuôn đầu tư.

Theo thông lệ, những thành viên tham dự hội nghị đã có chuyến tham quan nhà máy UEC-Aviadvigatel và UEC-Perm Engines. Khách mời được tìm hiểu về quy trình sản xuất động cơ, tham quan các bệ thử nghiệm và xưởng lắp ráp, cũng như ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Động cơ Perm.

Hội nghị "Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ và Công nghệ Cao" được tổ chức tại Khoa Hàng không Vũ trụ, Đại học Bách khoa Nghiên cứu Quốc gia Perm từ năm 1998. Hơn 20 thành phố, 9 viện và trung tâm nghiên cứu, 13 trường đại học, 29 doanh nghiệp và 2 nhà phát triển phần mềm trong nước Nga đã tham gia AKTTI-2026.

Theo Rostec