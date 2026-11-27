Thông tin từ Bộ Quốc phòng, từ vị thế đã được khẳng định trong lĩnh vực đóng tàu, gồm tàu chiến đấu, tàu quân sự, tàu bổ trợ, tàu vận tải và tàu chuyên dụng, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hồng Hà (Nhà máy Z173) trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), tiếp tục ghi dấu ấn khi nghiên cứu, cải tiến thành công tổ hợp pháo tàu PT-306. Tới đây, tổ hợp pháo tàu PT-306 do Nhà máy Z173 nghiên cứu, cải tiến thành công sẽ ra mắt tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 10 đến 13/12.

Lắp ráp cụm điều khiển mạch bắn.

Pháo tàu PT-306 thuộc nhóm sản phẩm khoa học, công nghệ tiêu biểu, thể hiện năng lực làm chủ công nghệ vũ khí hiện đại, lưỡng dụng của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Sản phẩm sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Pháo tàu PT-306 được thiết kế để trang bị cho tàu chiến đấu và tàu tuần tra làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, vùng trời Tổ quốc. Tổ hợp có khả năng tác chiến đa nhiệm, mạnh mẽ và linh hoạt.

Thiết bị lắp trên khối quay, khối lắc.

Pháo có thể tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên không như tên lửa đối hải, máy bay, trực thăng, máy bay không người lái (UAV) và các phương tiện tấn công đường không; các mục tiêu trên mặt nước như mìn trôi, tàu, xuồng đổ bộ. Bên cạnh đó, PT-306 có thể hỗ trợ hỏa lực đánh mục tiêu mặt đất, phá hủy sinh lực địch, hỏa điểm trên bờ và phương tiện quân sự đổ bộ.

Trung tá Hoàng Văn Linh, Phó giám đốc Xí nghiệp Cơ điện, Nhà máy Z173 trao đổi với công nhân kỹ thuật.

Pháo tàu PT-306 sở hữu các thông số chiến - kỹ thuật ấn tượng. Tổ hợp sử dụng pháo tự động 6 nòng cỡ 30 mm AO-18, tiếp đạn liên tục bằng dây băng. Cơ số đạn gồm 2.000 viên trong thùng chiến đấu và 1.000 viên trong thùng dự trữ. Khi khai hỏa, lực giật của thân pháo lên tới 70.000 Newton (khoảng 7,14 tấn lực).

PT-306 có góc quay hướng 180 độ; tốc độ quay hướng cực đại đạt 100 độ/giây, tốc độ quay tầm cực đại đạt 70 độ/giây. Khối lượng tháp pháo không quá 1.000 kg, khối lượng thân pháo không quá 216 kg.

Điều khiển pháo từ cột ngắm.

Tốc độ bắn tối đa của pháo tàu PT-306 đạt khoảng 5.000 phát/phút (hơn 80 phát/giây). Nhờ đó, pháo có thể tạo các loạt đạn nổ mảnh dày đặc trong thời gian ngắn để tiêu diệt mục tiêu bay thấp ở cự ly gần.

Pháo tàu PT-306 có thể được điều khiển bằng cột ngắm hoặc điều khiển từ xa tại bàn điều khiển pháo thủ, thông qua hệ thống quang điện tử và rađa điều khiển hỏa lực. Rađa đo chính xác cự ly, góc phương vị, góc tà và tốc độ, gia tốc của mục tiêu (máy bay, UAV, tên lửa, tàu mặt nước) theo thời gian thực. Đồng thời, rađa phối hợp với máy tính điều khiển hỏa lực để dự đoán vị trí mục tiêu tại thời điểm va chạm.

Tốc độ bắn tối đa của Pháo tàu PT-306 có thể đạt khoảng 5.000 phát/phút.

Việc nghiên cứu, cải tiến thành công pháo tàu PT-306 đánh dấu bước tiến của Nhà máy Z173 trong làm chủ công nghệ vũ khí trang bị cho lực lượng Hải quân. Sản phẩm góp phần nâng cao năng lực tự chủ của công nghiệp quốc phòng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.