Cầu mây đôi nữ Việt Nam ngược dòng hạ Hàn Quốc, vào chung kết ASIAD

Cầu mây đôi nữ Việt Nam xuất sắc giành tấm vé vào chung kết ASIAD 2026. Ảnh: Bùi Lượng.

Trận bán kết diễn ra tại sân số 2, Nhà thi đấu Nagoya City Mizuho Park (Nhật Bản). Việt Nam bước vào trận đấu với đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang cùng Nguyễn Thị Khánh Ly và Lê Thị Hồng Liên.

Ở set đầu, Hàn Quốc có thời điểm vượt lên dẫn trước, song Việt Nam nhanh chóng giành lại thế trận. Các cô gái Việt Nam liên tục ghi điểm, nới rộng khoảng cách và kết thúc set với chiến thắng cách biệt 15-6.

Sang set 2, Hàn Quốc thi đấu tốt hơn và gây nhiều khó khăn cho Việt Nam. Đại diện xứ kim chi từng dẫn 7-3, buộc các cô gái Việt Nam phải bước vào cuộc bám đuổi quyết liệt.

Lê Thị Hồng Liên để lại dấu ấn khi liên tục mang về những điểm số quan trọng. Việt Nam từ thế bị dẫn rút ngắn tỷ số xuống 6-7, sau đó vượt lên 10-9. Hai đội tiếp tục giằng co, liên tục bám đuổi điểm số và đưa set đấu về thế cân bằng 12-12.

Ở thời điểm quyết định, Việt Nam chơi tập trung hơn. Đội trưởng Nguyễn Thị Thu Trang có lúc bị đau nhưng vẫn tiếp tục thi đấu, trong khi Hồng Liên duy trì hiệu quả ở những pha cầu quan trọng. Việt Nam thắng 15-13, qua đó khép lại trận bán kết với tỷ số 2-0.

Chiến thắng trước Hàn Quốc đưa đội tuyển cầu mây đôi nữ Việt Nam vào trận tranh huy chương vàng với Philippines, diễn ra lúc 9h ngày 29/9 theo giờ Nhật Bản, tức 7h cùng ngày theo giờ Việt Nam.

Cũng trong ngày 28/9, đội tuyển cầu mây nam Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở bán kết nội dung regu nam lúc 13h30 (giờ Việt Nam). Với việc đội đôi nữ đã giành quyền vào chung kết, cầu mây Việt Nam chắc chắn có huy chương tại ASIAD 2026, đồng thời vẫn còn cơ hội nâng thành tích nếu đội nam tiếp tục tiến sâu.