Lịch thi đấu bóng chuyền nam ASIAD 2026 hôm nay 28.9: Việt Nam quyết thắng Qatar

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Federico Rampazzo sẽ gặp Qatar lúc 14h00 hôm nay 28.9 (giờ Việt Nam) tại Nagoya (Nhật Bản). Đây là cơ hội để Nguyễn Ngọc Thuân và các đồng đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, qua đó duy trì hy vọng cạnh tranh 2 vị trí dẫn đầu bảng.

Đội tuyển Việt Nam phải thắng Qatar để nuôi hy vọng đi tiếp

Ở trận mở màn, Việt Nam thua Ấn Độ 0-3. Trong khi đó, Qatar khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Hồng Kông (Trung Quốc) với tỷ số 3-0. Kết quả này khiến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Việt Nam và Qatar càng trở nên quan trọng.

Nếu tiếp tục thất bại, cánh cửa vào tứ kết sẽ trở nên rất hẹp với đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Rampazzo không chỉ là cải thiện màn trình diễn mà còn phải hướng đến một chiến thắng để tạo lợi thế trước lượt trận cuối.

Qatar được đánh giá là đội bóng có kinh nghiệm và vị thế tại châu Á. Tuy nhiên, phong độ của họ thời gian gần đây chưa thực sự ổn định.

Tại giải vô địch châu Á vừa qua, Qatar lần lượt thua Thái Lan, Đài Bắc Trung Hoa và Hàn Quốc với cùng tỷ số 0-3, qua đó sớm dừng bước ở vòng bảng.

Ngoài trận Việt Nam - Qatar, hôm nay ASIAD 2026 còn diễn ra nhiều trận đấu thuộc các bảng A, B, C và D, hứa hẹn tạo ra những cuộc cạnh tranh đáng chú ý cho các suất vào vòng đấu loại trực tiếp.

Lịch thi đấu ngày 28.9:

8h00: Indonesia - Kyrgyzstan (Bảng B)

8h00: Ấn Độ - Hồng Kông (Trung Quốc) (Bảng C)

11h00: Pakistan - Uzbekistan (Bảng A)

11h00: Trung Quốc - Philippines (Bảng D)

14h00: Thái Lan - Iran (Bảng B)

14h00: Việt Nam - Qatar (Bảng C)

17h00: Đài Bắc Trung Hoa - Hàn Quốc (Bảng D)

17h20: Kazakhstan - Nhật Bản (Bảng A)