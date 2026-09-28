Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 hôm nay 28/9: Việt Nam có thêm ít nhất 1 HCB

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 mới nhất

Với việc cặp VĐV Lê Thị Hồng Liên và Nguyễn Thị Khánh Ly vượt qua bộ đôi Hàn Quốc ở bán kết, chúng ta giành quyền vào chung kết nội dung đôi nữ môn cầu mây nên có ít nhất 1 tấm HCB.

Trong khi đó, ở nội dung regu 3 năm, Việt Nam chạm trán đối thủ mạnh nhất là Thái Lan ở bán kết. Nếu thắng thì cũng có thêm ít nhất 1 tấm HCB, còn thua ở bán kết sẽ có tấm HCĐ.

Cuộc đua trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của đoàn Trung Quốc. Với 118 HCV, 48 HCB, 38 HCĐ, Trung Quốc đang bỏ xa các đối thủ và giữ chắc ngôi đầu toàn đoàn. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 37 HCV, còn Hàn Quốc xếp thứ ba với 21 HCV.

Phía sau nhóm dẫn đầu, Uzbekistan và Kazakhstan tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn khi lần lượt đứng thứ 4 và thứ 5. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan tiếp tục là đoàn có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 6 toàn đoàn với 9 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ. Malaysia, Indonesia, Singapore và Philippines cũng đã có những dấu ấn riêng tại Đại hội.

Trong khi đó, đoàn Việt Nam hiện xếp thứ 21 với 18 huy chương gồm 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ. Dù chưa có nhiều huy chương vàng, các VĐV Việt Nam vẫn để lại dấu ấn ở nhiều môn thế mạnh như bắn súng, karate, teqball, canoeing và điền kinh.

Chặng đường còn lại của ASIAD 20 vẫn còn nhiều nội dung tranh tài, mở ra cơ hội để đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tìm kiếm thêm huy chương và cải thiện vị trí trên bảng tổng sắp.