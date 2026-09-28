Giải mã Thái Lan: Diện mạo mới tái đấu tuyển Việt Nam

Một tháng sau khi thua Việt Nam 2-4 qua 2 lượt trận chung kết ASEAN Cup, Thái Lan trở lại với chiến thắng 4-0 trước Pakistan.

Hai ngày trước cuộc tái đấu, LĐBĐ Thái Lan (FAT) còn công bố gia hạn hợp đồng với HLV Anthony Hudson đến tháng 2/2028.

Quyết định ấy cho thấy nhà cầm quân người Anh tiếp tục được tin tưởng sau thất bại hồi tháng 8.

Xét về thời điểm, đây cũng có thể là một cú hích tinh thần cho “Voi chiến” trước trận gặp tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (19h30 ngày 29/9).

Teerasak tiếp tục lĩnh xướng hàng công Thái Lan. Ảnh: FAT

Hudson có thêm lựa chọn tấn công

Sau chung kết ASEAN Cup, Hudson tuyên bố hai đợt tập trung trước đó là cơ hội thử nghiệm cầu thủ, bởi giải đấu diễn ra ngoài FIFA Days.

Ông muốn kết hợp những gương mặt đã được kiểm nghiệm để tạo ra đội hình mạnh hơn.

Trận gặp Pakistan phần nào cho thấy ý tưởng ấy, với Teerasak Poeiphimai và Jude Soonsup-Bell đá chính, trong khi Supachai Chaided, Supachok Sarachat và Chanathip Songkrasin không xuất phát.

Teerasak ghi 2 bàn (theo FIFA, 1 bàn do Pakistan phản lưới), Jude đóng góp 1 bàn. Khi Jude rời sân, Supachai vào thay có những đóng góp không nhỏ vào chiến thắng chung cuộc.

Hudson có thể đổi người ở tuyến đầu mà không làm đứt mạch tấn công; Chanathip thậm chí được nghỉ cả trận để giữ sức cho cuộc gặp với tuyển Việt Nam.

Đó là điểm khác biệt đáng chú ý về nhân sự so với lần đối đầu tháng trước, nhưng một trận thắng Pakistan chưa đủ để kết luận Thái Lan đã thay đổi toàn diện lối chơi.

Sức ép từ cánh phải

Tuyển Thái Lan cầm bóng 61%, thực hiện 23 quả tạt và tung 24 cú sút trước Pakistan. Hai bàn đầu đều bắt nguồn từ cánh phải, nơi Suphanan Bureerat nhận được niềm tin của HLV Hudson.

Suphanan lên biên rất hay, nhưng cũng lộ khoảng trống sau lưng. Ảnh: FAT

Kinh nghiệm và khả năng lên biên của Suphanan rất quan trọng với Thái Lan. Nhiều khả năng, Seksan Ratree được bố trí phía trên trong sơ đồ 4-4-2 và họ thi đấu khá ăn ý. Khả năng đưa bóng từ biên vào vị trí dứt điểm là điểm hàng thủ tuyển Việt Nam cần chú ý.

Tất nhiên, trận chung kết lượt đi tháng trước đã đặt ra một bài toán khác cho Thái Lan: “Voi chiến” có cơ hội nhất định nhưng không ghi bàn, rồi nhận bàn thua từ các tình huống phản công trong hiệp hai.

Trước một đối thủ có thể đáp trả nhanh như tuyển Việt Nam, hiệu quả từ dứt điểm không tốt cũng đồng nghĩa Thái Lan để lộ khoảng trống sau lưng. Chính những pha dâng cao của Suphanan mang lại cơ hội để Đình Bắc khoét vào vị trí này.

Hàng thủ là dấu hỏi

Việc gia hạn với Hudson ngay trước trận tái đấu gửi tới các cầu thủ một thông điệp rõ ràng, rằng FAT tiếp tục đặt niềm tin vào công việc của ông.

Hàng thủ Thái Lan vẫn là Bihr chỉ huy. Ảnh: FAT

Sau trận Pakistan, Hudson cũng yêu cầu toàn đội lập tức chuyển sự tập trung sang Việt Nam, ưu tiên hồi phục thể lực và chuẩn bị cho trận kế tiếp. Tác động tâm lý của quyết định gia hạn là một cách nhìn nhận, còn mức độ ảnh hưởng thực tế chỉ có thể thấy trên sân.

Trong trận ra quân vừa qua, Pakistan chỉ có 6 cú sút về phía khung thành Thái Lan, không lần nào trúng đích và không được hưởng phạt góc.

Dù vậy, điều đó không đồng nghĩa hàng thủ Thái Lan mạnh. “Voi chiến” vắng trung vệ Jonathan Khemdee vì chấn thương, nên hàng phòng ngự sẽ có lỗ hổng.

Nattapong Sayriya và Manuel Bihr tiếp tục là lựa chọn ưu tiên của Thái Lan ở vị trí trung vệ. Đây là bộ đôi mà hàng công Việt Nam khai thác trong đợt ASEAN Cup vừa qua.

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