Nhữ Khê đưa đặc sản quê lên chợ số

Lãnh đạo xã Nhữ Khê trực tiếp tham gia livestream, giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương trên chợ số.

Tại chương trình, 5 sản phẩm gồm ổi lê, trứng vịt trắng, mì khô, chè Bát Tiên và chè móc câu được giới thiệu trên livestream. Người xem có thể tương tác, tìm hiểu thông tin, giá bán và đăng ký mua trực tuyến.

Theo kế hoạch, xã lựa chọn từ 10-15 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực và sản phẩm đặc trưng, có tiềm năng để quảng bá, bán hàng, livestream và kết nối tiêu thụ trên môi trường số. Các hộ kinh doanh được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, chụp ảnh, quay video, livestream, bán hàng trực tuyến và thanh toán bằng mã QR.

Người dân từng bước thích ứng với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt qua mã QR tại Chợ chuyển đổi số (4.0).

Các phiên livestream giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm được duy trì vào thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Trung tâm Dịch vụ công xã phối hợp với Viettel khu vực Yên Sơn xây dựng, vận hành kênh bán hàng trực tuyến, kết nối quảng bá và tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Cùng với bán hàng trực tuyến, xã triển khai thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ, hướng dẫn hộ kinh doanh mở tài khoản, sử dụng mã QR; tổ chức bộ phận tiếp nhận, thống kê, sắp xếp đơn hàng, phối hợp với đơn vị vận chuyển giao hàng đến người mua.