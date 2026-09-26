SCIC kỷ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động và đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất. (Ảnh: BTC)

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dấu ấn qua hai thập kỷ

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động SCIC đạt được trong suốt 20 năm qua. Việc thành lập SCIC là một quyết định đổi mới quan trọng trong tiến trình sắp xếp và cải cách phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, là bước đi cụ thể nhằm từng bước tách bạch chức năng quản lý nhà nước với chức năng đại diện chủ sở hữu, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị vốn và tài sản nhà nước theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng nhận định, từ quy mô vốn ban đầu còn khiêm tốn, đến nay SCIC đã quản lý một danh mục đầu tư với giá trị vốn nhà nước không ngừng gia tăng, hoạt động đầu tư kinh doanh vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, đóng góp đáng kể cho ngân sách qua từng năm. Tổng công ty đã thực hiện tốt vai trò tiếp nhận, tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động của nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa; đồng thời từng bước mở rộng sang các hoạt động đầu tư mới, đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt, tạo động lực và sức lan tỏa cho nền kinh tế. Công tác quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, minh bạch tài chính được chú trọng và ngày càng tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: BTC)

Tổng kết những thành quả trong 20 năm hình thành và phát triển của SCIC, ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC cho biết, về vị thế tài chính, từ năm 2006 đến hết tháng 6 năm 2026, SCIC đạt lợi nhuận trước thuế lũy kế 121.138 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu bình quân 13,2% mỗi năm; tổng nộp ngân sách nhà nước hơn 111.000 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần giá trị vốn nhà nước đã tiếp nhận. Năm 2025, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của SCIC đạt gần 13.200 tỷ đồng, thuộc nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu trong các tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu.

SCIC đã tích cực tham gia sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp và chuyển dịch vốn nhà nước theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng thời từng bước nâng cao năng lực đầu tư, kinh doanh vốn và khẳng định vai trò của một định chế đầu tư vốn nhà nước, điển hình là việc thu hút 570 triệu USD giải ngân lũy kế thông qua Công ty cổ phần Đầu tư Việt Nam-Oman. Nguồn lực của SCIC cũng tiếp tục được tích lũy, đến hết tháng 6 năm 2026, vốn chủ sở hữu đạt hơn 70.000 tỷ đồng, giá trị thị trường của danh mục đầu tư đạt khoảng 203.000 tỷ đồng (khoảng 7,5 tỷ USD) đứng trong nhóm đầu của các doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Những kết quả đó thể hiện hiệu quả và đóng góp thiết thực của SCIC trong bảo toàn, phát triển vốn và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Cùng với việc nộp ngân sách, trên bình diện quốc tế, SCIC được đưa vào danh sách các định chế đầu tư vốn nhà nước thuộc nhóm quỹ đầu tư quốc gia (SWF); trong Báo cáo Sovereign Wealth Funds 2026 của IE University (Tây Ban Nha), xếp SCIC đứng thứ 59 trong số 109 quỹ đầu tư quốc gia về quy mô tài sản.

Ông Nguyễn Chí Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC. (Ảnh: BTC)

Định hướng trở thành Quỹ Đầu tư quốc gia

Bước sang thập kỷ thứ ba trong quá trình hoạt động, SCIC đứng trước cơ hội chuyển đổi có ý nghĩa lịch sử.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, Kết luận 18-KL/TW của Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đặt ra yêu cầu cốt lõi đối với doanh nghiệp nhà nước cần đổi mới mạnh mẽ, giữ vai trò tiên phong, dẫn dắt của nền kinh tế và yêu cầu đánh giá, tái cơ cấu toàn diện mô hình hoạt động của SCIC theo hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tiến tới hình thành Quỹ đầu tư quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho SCIC. (Ảnh: BTC)

Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đề nghị SCIC tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là chủ động triển khai nhiệm vụ, kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã được Chính phủ giao tại Quyết định số 1505/QĐ-TTg về việc giao một số chỉ tiêu cơ bản đối với Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2026-2030.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động theo hướng Quỹ đầu tư quốc gia với chức năng đầu tư, kinh doanh vốn linh hoạt, hiệu quả. Xây dựng và áp dụng mô hình quản trị tài chính tiên tiến, quản trị rủi ro hiện đại, minh bạch gắn với chuẩn mực báo cáo tài chính và công bố thông tin quốc tế. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đầu tư, ưu tiên các lĩnh vực chiến lược, các ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và giữ chân đội ngũ chuyên gia tài chính, đầu tư giỏi, có tầm nhìn và bản lĩnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó, ông Nguyễn Chí Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC khẳng định, SCIC sẽ tập trung nguồn lực vào ba hướng: phát triển các doanh nghiệp quy mô lớn, hiệu quả cao; đầu tư vào các ngành, lĩnh vực then chốt, có tính dẫn dắt, mở đường, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đầu tư trực tiếp, hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước đầu tư ra nước ngoài và thực hiện mua bán, sáp nhập để tiếp cận công nghệ mới, công nghệ lõi, công nghệ và công nghiệp chiến lược hoặc vì mục tiêu lợi nhuận cao.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho SCIC.