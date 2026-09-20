Nhịp gùi trên non
ĐNCT - Với cư dân các dân tộc thiểu số sinh sống dọc dãy Trường Sơn, chiếc gùi từ lâu đã trở thành vật dụng quen thuộc, gắn với đời sống và sinh kế. Gùi theo chân người lên nương, lên rẫy; gùi chứa củi, sắn, lúa gạo và những vật dụng cần thiết trong mỗi chuyến đi cộng đồng. Gùi như vật "bất ly thân" không thể tách rời.
Mỗi dân tộc có những kiểu gùi với hình dáng, kích thước và cách đan khác nhau, phù hợp từng công dụng. Có loại đan thưa để mang củi, sắn, ống nước; có loại đan khít, chắc chắn để đựng lúa, gạo, muối và các vật dụng trong gia đình, với nguyên liệu chủ yếu là mây, tre được lấy từ rừng.
Từ đôi vai người phụ nữ trên đường lên rẫy đến những chuyến mang quà về làng, chiếc gùi vẫn hiện diện trong đời sống cư dân miền núi. Giữa nhịp sống hiện đại, những chiếc gùi vẫn theo bước người vùng cao lên rẫy, về làng, góp phần lưu giữ một nếp sống gắn bó với núi rừng từ bao đời.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhip-gui-tren-non-3352561.html