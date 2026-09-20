Nhịp gùi trên non

Chiếc gùi từ vật dụng quen thuộc trở thành đạo cụ trong những buổi chụp hình nghệ thuật của cộng đồng miền núi. Ảnh: ĐĂNG NGỌC

Mỗi dân tộc có những kiểu gùi với hình dáng, kích thước và cách đan khác nhau, phù hợp từng công dụng. Có loại đan thưa để mang củi, sắn, ống nước; có loại đan khít, chắc chắn để đựng lúa, gạo, muối và các vật dụng trong gia đình, với nguyên liệu chủ yếu là mây, tre được lấy từ rừng.

Từ đôi vai người phụ nữ trên đường lên rẫy đến những chuyến mang quà về làng, chiếc gùi vẫn hiện diện trong đời sống cư dân miền núi. Giữa nhịp sống hiện đại, những chiếc gùi vẫn theo bước người vùng cao lên rẫy, về làng, góp phần lưu giữ một nếp sống gắn bó với núi rừng từ bao đời.

Người vùng cao thường treo ngược gùi trên giàn bếp để “hun khói”, giúp chiếc gùi bền hơn. Ảnh: ĐĂNG NGỌC

Cộng đồng Tà Riềng ở xã La Dêê sử dụng gùi đựng thóc, phục vụ lễ cúng thần lúa.

Nhánh lúa rẫy đầu tiên được người Cơ Tu đặt vào gùi, mang về nhà làm lễ dâng cúng thần linh.

Những chiếc gùi đung đưa trên vai phụ nữ trong ngày hội truyền thống.

Phụ nữ Bh’noong mang gùi lên rẫy để đựng thóc trong mùa thu hoạch lúa.

Chiếc gùi gắn với ký ức tuổi thơ và những năm tháng gian khó của trẻ em miền núi.

Vợ chồng một nghệ nhân Cơ Tu ở xã Bến Giằng trình diễn nghề đan gùi truyền thống phục vụ du khách.