Thảm Bayeux gần 1.000 năm tuổi tiếp tục gây sốt tại London

Ngày 15/9 (theo giờ Việt Nam), bộ phim Secrets Of The Bayeux Tapestry: Inside The Museum (Những bí mật quanh tấm thảm Bayeux: Bên trong bảo tàng) vừa được lên sóng truyền hình, kể lại quá trình vận chuyển và chuẩn bị trưng bày hiện vật đặc biệt này tại Bảo tàng Anh. Chương trình có sự tham gia của nhiều nhà sử học danh tiếng.

Sự xuất hiện của bộ phim diễn ra chỉ vài ngày sau khi triển lãm thảm Bayeux chính thức mở cửa tại London hôm 10/9. Đây là lần đầu tiên sau gần 1.000 năm, hiện vật này rời Pháp để trở lại nước Anh.

Vua Charles III cùng Hoàng hậu Camilla và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới chiêm ngưỡng tấm thảm Bayeux ở Bảo tàng Anh

Tác phẩm được cho là do những nữ thợ thêu người Anh thực hiện vào thế kỷ 11, trước khi được đưa sang Pháp. Dài tới 70m, nó kể lại những sự kiện dẫn đến Trận Hastings năm 1066, với hàng trăm hình người, ngựa, tàu thuyền và các cảnh chiến trận được thêu bằng chỉ màu.

Sức hút của triển lãm đã tạo nên cơn sốt lớn. Toàn bộ vé đợt đầu - từ ngày khai mạc đến hết tháng 12/2026 - đã được bán hết chỉ trong vài giờ, thu về hơn 2,5 triệu bảng Anh.

Khách tham quan bày tỏ sự phấn khích khi được tận mắt chiêm ngưỡng tác phẩm thêu lâu đời mà nhiều người vẫn nhớ đến từ các bài học ở trường. "Thật tuyệt vời khi màu sắc vẫn còn sống động đến vậy... Thật đáng kinh ngạc khi nó được bảo tồn tốt và tồn tại lâu dài đến thế" - Richard Samuel, 60 tuổi, một luật sư, chia sẻ khi bước ra khỏi khu vực triển lãm.

Vào ngày 2/9, trước khi triển lãm mở cửa cho công chúng, Vua Charles III của Vương quốc Anh đã đến thăm và chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật này. Đồng hành với Đức vua là Hoàng hậu Camilla và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Pháp đã cho Anh mượn tấm thảm thời trung cổ này trong thời gian địa điểm trưng bày thường xuyên của nó ở miền Bắc nước Pháp được tu sửa. Đổi lại, các bảo tàng của Pháp sẽ trưng bày bộ sưu tập Sutton Hoo của Anh, bao gồm mũ giáp, khiên và các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại khác có niên đại từ thế kỷ 7.

Triển lãm thảm Bayeux tại Bảo tàng Anh dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 7/2027.